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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Башкирии хотят нарастить количество торговых точек

В Башкирии хотят нарастить количество торговых точек

26 марта 2024, 13:54
Фото: mkset.ru
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заметил, что в регионе одним из важнейших направлений для развития выбрали мобильную торговлю. Об этом он заявил в ходе заседания правительства РБ.

Мобильная торговля позволят обслужить население в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Также ими могут пользоваться, участники дорожного движения.

Малый формат торговли выступает хорошим способом реализации товаров местных производителей, особенно аграриев и имеющих личные подсобные и фермерские хозяйства. Он гарантирует жителям беспрепятственный доступ к предметам первой необходимости.

На данный момент в мобильной торговле участвуют около 300 объектов. Для внедрения новых форм и механизмов работы и наработки связей с производителями и поставщиками разработана концепция развития до 2028 года.

В этому периоду количественный показатель вырастет в 2,5 раза. Назаров попросил минпромторг и муниципалитеты включиться в работу с учетом поставленного плана.

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