В Башкирии хотят нарастить количество торговых точек

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Мобильная торговля позволят обслужить население в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Также ими могут пользоваться, участники дорожного движения.
Малый формат торговли выступает хорошим способом реализации товаров местных производителей, особенно аграриев и имеющих личные подсобные и фермерские хозяйства. Он гарантирует жителям беспрепятственный доступ к предметам первой необходимости.
На данный момент в мобильной торговле участвуют около 300 объектов. Для внедрения новых форм и механизмов работы и наработки связей с производителями и поставщиками разработана концепция развития до 2028 года.
В этому периоду количественный показатель вырастет в 2,5 раза. Назаров попросил минпромторг и муниципалитеты включиться в работу с учетом поставленного плана.