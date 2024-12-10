Назаров Андрей Геннадьевич

Являлся председателем правления Башкирского торгово-промышленного союза. За время работы в «Башкирском торгово-промышленном союзе» Назаровым была проведена масштабная работа по наработке связей и взаимодействия по ускоренному развитию предпринимательства на основе взаимодействия с различными государственными и акционерными структурами. Эти наработки используются не только в Башкортостане, но и в России.