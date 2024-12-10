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Назаров Андрей Геннадьевич

Назаров Андрей Геннадьевич

Вид деятельности: первый вице-премьер правительства Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 1970, город Баймак

Образование: Сибайский горно-обогатительный техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (1988). Казахская государственная академия управления (1995) Башкирская академия государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан (2002). Московская школа политических исследований (2006). Магнитогорский государственный технический университет (2009). Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2011).

Семейное положение: Женат

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Резюме

Благодарности от Президента Российской Федерации, от Председателя Государственной думы, Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации.Награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, Почетной грамотой Председателя Государственной Думы.Награждён медалью в честь 850-летия Москвы, памятным нагрудным знаком «За мужество и любовь к отечеству 1941-1945 г.г.».Почётный гражданин города Сибай Республики Башкортостан.

Биография

1998 - 1998

Избран депутатом городского Совета г. Сибая по 11 избирательному округу.

1998 - 2004

Руководил Представительством Республики Башкортостан в г. Магнитогорске Челябинской области.

2001 - 2006

Являлся председателем правления Башкирского торгово-промышленного союза. За время работы в «Башкирском торгово-промышленном союзе» Назаровым была проведена масштабная работа по наработке связей и взаимодействия по ускоренному развитию предпринимательства на основе взаимодействия с различными государственными и акционерными структурами. Эти наработки используются не только в Башкортостане, но и в России.

2003 - 2007

Избран депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

2005 - 2009

Избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан. Находясь на этом посту, развернул активную деятельность по улучшению имиджа предпринимательства (добился объявления 28 апреля республиканским «Днём предпринимателя»), а также по вовлечению руководства Республики Башкортостан в диалог с бизнес-сообществом. Стоял у истоков ежегодных региональных бизнес-форумов «Съезд предпринимателей Республики Башкортостан», «Открытый форум Республики Башкортостан», «Бизнес-лето Республики Башкортостан», «Зауральский межрегиональный инвестиционный форум». Инициировал проведение в Уфе ежегодных «Международных недель бизнеса».

2007 - 2011

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия» (региональная группа № 3 / Республика Башкортостан). Член фракции «Единая Россия». В период законотворческой работы избран первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

2008 - По настоящее время

В апреле 2008 года на учредительном заседании, собравшем делегатов всех основных бизнес-объединений Республики Башкортостан, единогласно был избран председателем Координационного совета организаций предпринимательства Республики Башкортостан.

2010 - По настоящее время

Весной 2010 года избран заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

2010 - 2018

Назначен координатором НП «Центр социально-консервативной политики» партии «Единая Россия» по Приволжскому федеральному округу.

2011 - 2018

С 23 декабря 2011 года — специальный представитель Президента Республики Башкортостан по вопросам инвестиционного сотрудничества.

2012 - 2019

Исполнительный сопредседатель Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур „Бизнес против коррупции“».

Председатель Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Председатель правления Фонда ЯМЭФ.

На посту председателя правления Фонда ЯМЭФ Андреем Назаровым был организован и проведен ряд деловых встреч с иностранными инвесторами по привлечению иностранных инвестиций в Республику Крым.

2013 - 2018

Председатель Совета директоров Группы Компаний «Гранель» (инвестирование, строительство, девелопмент).

2014 - По настоящее время

С 23 декабря 2011 года — специальный представитель Президента Республики Башкортостан по вопросам инвестиционного сотрудничества.

2019 - По настоящее время

С 2019 года и по настоящее время - Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

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