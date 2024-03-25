В Уфе на продажу выставили бывшее здание Социнвестбанка

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Башкирии выставили на продажу бывшее здание Социнвестбанка по адресу ул. Заки Валиди, 42. Объявление было опубликовано на площадке Avito. Цена вопроса — 431,7 млн рублей.
Бизнес-центр площадью 13,3 тыс. кв. м расположен на земельном участке площадью 5,13 тыс. кв. м. Проведение аукцион назначен на 21 мая. Инициатором выступает АО «Дом. РФ», в собственности которого на данный момент находится здание. Заявки принимаются до 13 мая.
Ранее на продажу в Уфе выставили здание Центрального рынка. Торговый комплекс площадью 41 708 кв. м обойдется новому владельцу в 6,1 млрд рублей. Напомним, ранее решением Арбитражного суда Башкирии ТК был признан банкротом — компания погрязла в огромных долгах перед кредиторами.