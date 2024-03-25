В Уфе на продажу выставили бывшее здание Социнвестбанка

Бизнес-центр площадью 13,3 тыс. кв. м расположен на земельном участке площадью 5,13 тыс. кв. м. Проведение аукцион назначен на 21 мая. Инициатором выступает АО «Дом. РФ», в собственности которого на данный момент находится здание. Заявки принимаются до 13 мая.