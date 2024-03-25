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Бывшее здание Социнвестбанка продают в Уфе за 431,7 млн рублей

В Уфе на продажу выставили бывшее здание Социнвестбанка

25 марта 2024, 09:18
Фото: Яндекс.Карты

Бывшее здание Социнвестбанка продают в Уфе за 431,7 млн рублей

Соответствующее объявление было опубликовано на популярной площадки интернет-торговли.

В Башкирии выставили на продажу бывшее здание Социнвестбанка по адресу ул. Заки Валиди, 42. Объявление было опубликовано на площадке Avito. Цена вопроса — 431,7 млн рублей.

Фото: Avito.ru

Бизнес-центр площадью 13,3 тыс. кв. м расположен на земельном участке площадью 5,13 тыс. кв. м. Проведение аукцион назначен на 21 мая. Инициатором выступает АО «Дом. РФ», в собственности которого на данный момент находится здание. Заявки принимаются до 13 мая.

Ранее на продажу в Уфе выставили здание Центрального рынка. Торговый комплекс площадью 41 708 кв. м обойдется новому владельцу в 6,1 млрд рублей. Напомним, ранее решением Арбитражного суда Башкирии ТК был признан банкротом — компания погрязла в огромных долгах перед кредиторами.

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