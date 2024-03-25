Пьяный водитель в Башкирии влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Инцидент случился накануне на трассе Нефтекамск-Дюртюли, когда 34-летний местный житель за рулем «Нивы» скрылся от ГИБДД. Последние попытались его остановить за проезд на запрещающий сигнал светофора. Злоумышленник законные требования проигнорировал и прибавил газу.
Далеко уехать ему не удалось. Оказалось, что водительских прав у мужчины не было. Узнать это удалось после того, как водитель касательно врезался в столб.
В результате ДТП пассажир обратился за медицинской помощью. В отношении водителя составлено шесть административных материалов.
Еще один лихач пытался уйти от наказания в Ишимбае. Водитель «Лады Гранта» «убегал», но одумался и сдался сам. В его крови также нашли алкоголь.