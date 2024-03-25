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Пьяный водитель в Башкирии влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции

Пьяный водитель в Башкирии влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции

25 марта 2024, 16:00
Фото: 1MI
В Нефтекамске пьяный водитель устроил погоню в попытке скрыться от сотрудников полиции. В этот момент он попал в ДТП. Подробности сообщили в Госавтоинспекции по РБ.

Инцидент случился накануне на трассе Нефтекамск-Дюртюли, когда 34-летний местный житель за рулем «Нивы» скрылся от ГИБДД. Последние попытались его остановить за проезд на запрещающий сигнал светофора. Злоумышленник законные требования проигнорировал и прибавил газу.

Далеко уехать ему не удалось. Оказалось, что водительских прав у мужчины не было. Узнать это удалось после того, как водитель касательно врезался в столб.

В результате ДТП пассажир обратился за медицинской помощью. В отношении водителя составлено шесть административных материалов.

Еще один лихач пытался уйти от наказания в Ишимбае. Водитель «Лады Гранта» «убегал», но одумался и сдался сам. В его крови также нашли алкоголь.

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#Башкирия#Башкортостан#Алкоголь#ДТП#Нефтекамск#Водительские права#Светофор#Госавтоинспекция#Ишимбай#Марина Шорина
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