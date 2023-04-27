Названа единственная дата в мае, когда запретят продавать алкоголь по всей Башкирии

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Башкирии в мае будет действовать ограничение на продажу спиртных напитков. В частности, приобрести алкоголь жители республики не смогут 19 мая — в этот день в республике состоится «Последний звонок» выпускников 11-х классов. Соответствующий указ подписал ранее мэр города Ратмир Мавлиев.
Напомним, запрет на продажу алкоголя в день проведения «Последних звонков» в Башкирии был введен несколько лет назад. Помимо этого продавать алкоголь запрещено в такие праздничные дни, как День знаний, День молодежи, а также в дни проведении Сабантуев.
Ранее в пресс-службе Курултая республики ответили на вопрос о том, будет ли ограничена продажа спиртных напитков в предстоящие майские праздники.