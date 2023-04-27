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Названа единственная дата в мае, когда запретят продавать алкоголь по всей Башкирии

27 апреля 2023, 08:58
Фото: 1MI

Алкоголь в Башкирии запретят продавать только 19 мая 2023 года

Запрет коснётся только розничной продажи

В Башкирии в мае будет действовать ограничение на продажу спиртных напитков. В частности, приобрести алкоголь жители республики не смогут 19 мая — в этот день в республике состоится «Последний звонок» выпускников 11-х классов. Соответствующий указ подписал ранее мэр города Ратмир Мавлиев.

Напомним, запрет на продажу алкоголя в день проведения «Последних звонков» в Башкирии был введен несколько лет назад. Помимо этого продавать алкоголь запрещено в такие праздничные дни, как День знаний, День молодежи, а также в дни проведении Сабантуев.

Ранее в пресс-службе Курултая республики ответили на вопрос о том, будет ли ограничена продажа спиртных напитков в предстоящие майские праздники.

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#Азамат Нухов#Общество
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