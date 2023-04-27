Названа единственная дата в мае, когда запретят продавать алкоголь по всей Башкирии

Напомним, запрет на продажу алкоголя в день проведения «Последних звонков» в Башкирии был введен несколько лет назад. Помимо этого продавать алкоголь запрещено в такие праздничные дни, как День знаний, День молодежи, а также в дни проведении Сабантуев.