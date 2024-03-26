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Буцаев рассказал об ускорении темпов по созданию объектов утилизации отходов

Буцаев рассказал об ускорении темпов по созданию объектов утилизации отходов

26 марта 2024, 13:51
Фото: 1MI
На расширенном заседании Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подвел промежуточные итоги реформы отрасли по обращению с отходами.

Он объяснил, как меры поддержки могут стимулировать рост темпов создания объектов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как пишет издание 56orb.ru, глава РЭО отметил, что реализуемых инфраструктурных проектов, касающихся обработки и сортировки отходов, гораздо больше, чем проектов, направленных на утилизацию. Это связано с отсутствием до определенного момента механизмов возврата инвестиций в области утилизации, пока не были внесены соответствующие изменения в расширенную ответственность производителей (РОП). С принятием данных изменений ожидается изменение темпов создания объектов утилизации.

По итогам 2023 года в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» были достигнуты следующие показатели: доля отходов, направленных на обработку, составила 52,9%, в то время как планировалось 39,7%; доля ТКО, направленных на утилизацию, составила 12,8% против запланированных 9,2%, а доля ТКО, направленных на захоронение, составила 80,5% при плановых 98%.

За период с 2019 года было введено в эксплуатацию 250 объектов, из которых 134 предназначены для обработки, 65 — для утилизации и 17 — для размещения ТКО. Среди указанных объектов 34 являются комплексными и включают 33 участка для обработки, 30 — для утилизации и шесть — для размещения твердых коммунальных отходов.

Денис Буцаев также сообщил, что, по данным Росстата, в течение последних нескольких лет отрасль обращения с ТКО была самой быстрорастущей сферой в российской экономике.

Глава РЭО добавил, что была создана необходимая правовая база для осуществления государственной поддержки инвестиционных проектов. В качестве основного инструмента Буцаев назвал предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. Это так называемые зеленые облигации с субсидированием купонного дохода по облигациям в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Еще одним инструментом финансирования, по словам Буцаева, является мера поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью в виде предоставления грантов, которые могут достигать 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.

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