Буцаев рассказал об ускорении темпов по созданию объектов утилизации отходов

За период с 2019 года было введено в эксплуатацию 250 объектов, из которых 134 предназначены для обработки, 65 — для утилизации и 17 — для размещения ТКО. Среди указанных объектов 34 являются комплексными и включают 33 участка для обработки, 30 — для утилизации и шесть — для размещения твердых коммунальных отходов.