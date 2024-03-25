Вайцеховская прокомментировала распад танцевальной пары Дрозд-Шанаева

Как пишет russian.rt.com, эксперт выразила своё сожаление по этому поводу, однако оно больше относится к Павлу Дрозду, который всю свою карьеру стремится достичь чего-то недостижимого. Вайцеховская отметила, что Павел меняет партнёрш и тренеров, и порой кажется, что где-то глубоко спортсмен уверен, что просто пока не встретил своих людей в этом мире.