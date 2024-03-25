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Вайцеховская прокомментировала распад танцевальной пары Дрозд-Шанаева

Вайцеховская прокомментировала распад танцевальной пары Дрозд-Шанаева

25 марта 2024, 10:15
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Эксперт по танцам и обозреватель RT, Елена Вайцеховская, прокомментировала разрыв пары танцоров Павла Дрозда и Елизаветы Шанаевой.

Как пишет russian.rt.com, эксперт выразила своё сожаление по этому поводу, однако оно больше относится к Павлу Дрозду, который всю свою карьеру стремится достичь чего-то недостижимого. Вайцеховская отметила, что Павел меняет партнёрш и тренеров, и порой кажется, что где-то глубоко спортсмен уверен, что просто пока не встретил своих людей в этом мире.

По словам эксперта, чем больше таких специалистов с огромным потенциалом, но неопределённой судьбой, будет в российском танцевальном обществе, тем больше в Российской Федерации будет шансов стать по-настоящему интересными и конкурентоспособными. Вайцеховская подчеркнула, что, хотя это звучит утопично, всегда стоит надеяться на что-то хорошее, и поэтому она посоветовала спортсмену не терять времени даром.

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