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Жена нетрезвого водителя подралась с полицейским в Башкирии

Жена нетрезвого водителя подралась с полицейским в Башкирии

22 марта 2024, 16:30
Фото: 1MI
В Стерлитамакском районе к ответственности привлекают женщину, которая вступил в конфликт с полицейскими. Она пыталась помешать правоохранителям составить материал в отношении ее мужа, который был пьян.

Во время службы в селе Услыбаш экипаж полиции обратили внимание на Skoda Yeti, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону. Водителя остановили, а правоохранители заподозрили неладное — якобы 45-летний местный житель был пьян.

От освидетельствования на месте он отказался, но согласился отправиться в медучреждение. Во время составления протокола супруга водителя начала оскорблять полицейских и мешать движению патрульной машины.

В результате алкотестер показал 1,100 мг/л алкоголя у водителя. В отношении него составлен материал, а автомобиль помещен на штрафстоянку.

На пассажирку тоже выписали штраф. Также в отношении гражданки следователи завели уголовные дела об оскорблении представителя власти и применении насилия.

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#Общество#ГИБДД#Башкортостан#Водитель#Стерлитамакский район#Марина Шорина
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