Жена нетрезвого водителя подралась с полицейским в Башкирии

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Во время службы в селе Услыбаш экипаж полиции обратили внимание на Skoda Yeti, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону. Водителя остановили, а правоохранители заподозрили неладное — якобы 45-летний местный житель был пьян.
От освидетельствования на месте он отказался, но согласился отправиться в медучреждение. Во время составления протокола супруга водителя начала оскорблять полицейских и мешать движению патрульной машины.
В результате алкотестер показал 1,100 мг/л алкоголя у водителя. В отношении него составлен материал, а автомобиль помещен на штрафстоянку.
На пассажирку тоже выписали штраф. Также в отношении гражданки следователи завели уголовные дела об оскорблении представителя власти и применении насилия.