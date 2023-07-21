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В Башкирии на выходных вдвое увеличат плотность нарядов ДПС на дорогах

21 июля 2023, 15:23
Фото: 1MI

В выходные на дороги Башкирии выйдет в два раза больше сотрудников ДПС

О массовых профилактических проверках на выходных предупредил глава ГИБДД по Башкирии 21 июля.

Массовые профилактические проверки начнутся уже вечером пятницы 21 июля. Сегодня на дорогах республики есть вероятность встретить самого главу ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова и врио начальника управления по работе с личным составом МВД по Башкирии Александром Брызгалиным. Сегодня вечером они выехали во главе группы экипажей ГИБДД на дороги республики.

На подмогу территориальным подразделениям полиции в обеспечении безопасности движения направили 25 дополнительных экипажей ГИБДД.

Однако активная работа дорожных инспекторов не завершится в пятницу, в субботу и в воскресенье в городах и районах республики плотность нарядов дорожно-патрульной службы будет двоекратно увеличена. Целью операции будет выявление нетрезвых водителей, поиск водителей без прав на управление транспортным средством и на профилактику напушений правил ПДД.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Транспорт#Дороги#Автомобиль#ДТП
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