В Башкирии на выходных вдвое увеличат плотность нарядов ДПС на дорогах

Однако активная работа дорожных инспекторов не завершится в пятницу, в субботу и в воскресенье в городах и районах республики плотность нарядов дорожно-патрульной службы будет двоекратно увеличена. Целью операции будет выявление нетрезвых водителей, поиск водителей без прав на управление транспортным средством и на профилактику напушений правил ПДД.