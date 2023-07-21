В Башкирии на выходных вдвое увеличат плотность нарядов ДПС на дорогах

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Массовые профилактические проверки начнутся уже вечером пятницы 21 июля. Сегодня на дорогах республики есть вероятность встретить самого главу ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова и врио начальника управления по работе с личным составом МВД по Башкирии Александром Брызгалиным. Сегодня вечером они выехали во главе группы экипажей ГИБДД на дороги республики.
На подмогу территориальным подразделениям полиции в обеспечении безопасности движения направили 25 дополнительных экипажей ГИБДД.
Однако активная работа дорожных инспекторов не завершится в пятницу, в субботу и в воскресенье в городах и районах республики плотность нарядов дорожно-патрульной службы будет двоекратно увеличена. Целью операции будет выявление нетрезвых водителей, поиск водителей без прав на управление транспортным средством и на профилактику напушений правил ПДД.