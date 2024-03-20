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Published Сегодня, 14:36

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Школьник в Башкирии устроил погоню с ГИБДД

За школьником на квадроцикле гонялись полицейские в Башкирии

20 марта 2024, 14:36
Фото: 1MI

Школьник в Башкирии устроил погоню с ГИБДД

В башкирском городе Октябрьский школьник на квадроцикле устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом стало известно порталу «ЮТВ».

За рулем четырехколесного «коня» оказался 15-летний школьник. Он выехал на улицы города и решил не соблюдать ПДД. Тогда за ним погнались правоохранительные органы.

Как сообщили в ГИБДД по Октябрьскому, юный водитель неоднократно игнорировал требование полицейских остановиться. В результате лишился квадроцикла, а его дело передали в комитет по делам несовершеннолетних. Возможно, его родители понесут наказание.

В прошлом году в Уфе на улице Сун-Ят-Сена полицейские в погоне за подозрительными гражданами зацепились за автомобиль. Один из сотрудников правоохранительных органов так и уехал дальше.

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#Общество#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Башкортостан#Октябрьский#Школьник#Марина Шорина
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