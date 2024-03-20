За школьником на квадроцикле гонялись полицейские в Башкирии

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
За рулем четырехколесного «коня» оказался 15-летний школьник. Он выехал на улицы города и решил не соблюдать ПДД. Тогда за ним погнались правоохранительные органы.
Как сообщили в ГИБДД по Октябрьскому, юный водитель неоднократно игнорировал требование полицейских остановиться. В результате лишился квадроцикла, а его дело передали в комитет по делам несовершеннолетних. Возможно, его родители понесут наказание.
В прошлом году в Уфе на улице Сун-Ят-Сена полицейские в погоне за подозрительными гражданами зацепились за автомобиль. Один из сотрудников правоохранительных органов так и уехал дальше.