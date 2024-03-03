В Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машине

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Житель Башкирии в пьяном состоянии угнал автомобиль знакомой и попал в аварию. Об этом сообщили в ГИБДД республики.
С заявлением об угоне «Фольксваген Поло» в полицию обратилась 31-летняя жительница Благовещенского района. Пропавшую иномарку вскоре разыскали в центре Уфы, за рулем в этот момент находился 33-летний пьяный мужчина.
Как выяснилось, женщина два дня подряд распивала со знакомым спиртное. После банкета владелица авто отправилась к подруге, тем временем мужчина без ведома собутыльницы забрал ключи от легковушки и уехал.
Также стало известно, что в день задержания мужчина устроил в микрорайоне Сипайлово ДТП с «Семеркой» и скрылся.
«Составлено пять административных материалов, в том числе по ч.3 ст. 12.8 за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ», — гласит сообщение ГИБДД.