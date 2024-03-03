В Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машине

«Составлено пять административных материалов, в том числе по ч.3 ст. 12.8 за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ», — гласит сообщение ГИБДД.