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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машине

В Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машине

3 марта 2024, 11:23

В Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машине

Полиция задержала нетрезвого автоугонщика

Житель Башкирии в пьяном состоянии угнал автомобиль знакомой и попал в аварию. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

С заявлением об угоне «Фольксваген Поло» в полицию обратилась 31-летняя жительница Благовещенского района. Пропавшую иномарку вскоре разыскали в центре Уфы, за рулем в этот момент находился 33-летний пьяный мужчина.

Как выяснилось, женщина два дня подряд распивала со знакомым спиртное. После банкета владелица авто отправилась к подруге, тем временем мужчина без ведома собутыльницы забрал ключи от легковушки и уехал.

Также стало известно, что в день задержания мужчина устроил в микрорайоне Сипайлово ДТП с «Семеркой» и скрылся.

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«Составлено пять административных материалов, в том числе по ч.3 ст. 12.8 за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ», — гласит сообщение ГИБДД.

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