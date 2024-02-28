Водитель доставлял груз по Башкирии и остался без машины посреди дороги

Водитель заявил, что не знал о наличии штрафов на автомобиль, так как работает водителем грузовика по найму в одной из организаций. Но к тому времени на место выехали судебные приставы, которые по прибытии оформили нужные документы и эвакуировали «КамАЗ» на штрафстоянку.