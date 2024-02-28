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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

В Башкирии судебные приставы отобрали у водителя грузовик посреди дороги

Водитель доставлял груз по Башкирии и остался без машины посреди дороги

28 февраля 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Башкирии судебные приставы отобрали у водителя грузовик посреди дороги

«КамАЗ» поместили на штрафстоянку.

Сотрудники госавтоинспекции Башкирии поместили на штрафстоянку грузовик с задолженностью в 351 тыс рублей. Водитель грузовика оказался крайне удивлён происходящим.

Инцидент произошёл на 86-м километре трассы Р240 «Уфа — Оренбург» (за селом Толбазы). Сотрудники ГИБДД проводили профилактическую операцию «Штраф» и остановили грузовой автомобиль, управлявшийся 55-летним мужчиной. Проверка документов и сверка данных с федеральной базой ГАИ показала, что грузовик имеет задолженность по штрафам на 351 тыс рублей.

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Водитель заявил, что не знал о наличии штрафов на автомобиль, так как работает водителем грузовика по найму в одной из организаций. Но к тому времени на место выехали судебные приставы, которые по прибытии оформили нужные документы и эвакуировали «КамАЗ» на штрафстоянку.

Судьба водителя оказалась неизвестной.

#Общество#Уфа#ГИБДД#Штрафы#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Госавтоинспекция#Толбазы#ФССП
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