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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Замена прав с 1 апреля 2024 года

Замена водительских прав в апреле 2024 года — кому стоит обратиться в ГИБДД

21 марта 2024, 13:31
Фото: 1MI
Замена прав с 1 апреля 2024 года
Кому придется заменить водительское удостоверение в апреле 2024 года — переживать стоит не всем россиянам.

Апрель 2024 года станет для многих автовладельцев напряженным. Ходят слухи, что тысячам водителей по всей стране придется обратиться в ГАИ, чтобы заменить права. Также будут введены и другие изменения. Но стоит ли переживать?

Редакция Mkset разобралась в ситуации и выяснила, кому придется озаботиться водительским удостоверением и что для этого нужно будет сделать.

Нововведения с 1 апреля 2024 года

Речь идет о поправках в ст. ст. 25 и 26 закона «О безопасности дорожного движения», принятых еще в июне прошлого года. Но в силу они вступают только в апреле 2024 года. Поправки коснутся нескольких моментов в оформлении и замене водительского удостоверения.

Также затронут они только некоторых жителей России. Если проигнорировать эти поправки, можно нарваться на большой штраф и вообще лишиться возможности сидеть за рулем.

Кому нужно менять права в 2024 году

Водительские праваВодительские права
Водительские права
Фото: 1MI

Под новые поправки попадают только граждане РФ или лица с ВНЖ, которые ездят по территории страны с иностранными правами. Не стоит переживать туристам. Также исключения сделаны для жителей республики Беларусь, сотрудникам и семьям консульств и международных организаций.

Остальным же на замену удостоверения дается ровно год. С 1 апреля 2025 года начнут действовать штрафы, такой водитель будет расцениваться как гражданин, совсем не имеющий прав.

Как поменять права в 2024 году

Водителям, попавшим под действие поправок, нужно будет пройти стандартную процедуру. Пройти медицинскую комиссию, выучить билеты с теорией, попрактиковаться в вождении. Также нужно будет оплатить госпошлину и сдать экзамен в ГИБДД. В целом, все довольно обыденно — через получение водительских прав проходят все автовладельцы России.

Тонкости процедуры

Водители переживают, что же будет с водительским стажем после замены прав. При выдаче российского удостоверения сотрудники автоинспекции учтут стаж вождения, но необходимо будет проследить, чтобы нужная отметка была сделана на документе. Также стоит знать, что иностранное удостоверение останется у водителя, поэтому у него с этого момента будет два вида водительских прав.

Замена водительских правЗамена водительских прав
Замена водительских прав
Фото: 1MI

Мнение эксперта

Переживать о грядущих переменах не стоит, они коснутся не всех. А большая часть нововведений только сделают процесс оформления водительских прав быстрее и эффективнее. Ведь поменялись и требования к сдаче экзамена.

«Главное изменение, которое повлияет на процесс сдачи экзамена по вождению в городе, — увеличится допустимое количество ошибок. Также изменятся грубые ошибки, средние и ошибки, которые можно допустить — последних станет больше. На пересдачу теперь будут отправлять не через три месяца, как сейчас, а через полгода. С одной стороны, это плохо. А с другой стороны, человек сможет лучше подготовиться и сдать экзамен сразу на первой пересдаче», — отметил автоэксперт Максим Ракитин.
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