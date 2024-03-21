Замена водительских прав в апреле 2024 года — кому стоит обратиться в ГИБДД

Водители переживают, что же будет с водительским стажем после замены прав. При выдаче российского удостоверения сотрудники автоинспекции учтут стаж вождения, но необходимо будет проследить, чтобы нужная отметка была сделана на документе. Также стоит знать, что иностранное удостоверение останется у водителя, поэтому у него с этого момента будет два вида водительских прав.