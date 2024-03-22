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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Опубликован рейтинг самых удобных банковских мобильных приложений

Опубликован рейтинг самых удобных банковских мобильных приложений

22 марта 2024, 13:14
Фото: 1MI
Лаборатория UsabilityLab представила результаты ежегодного сравнительного исследования удобства и доступности банковских сервисов для физических лиц по итогам 2023 года.

В исследовании приняли участие 20 крупнейших российских банков. Рейтинг удобства банковского сервиса формировался на основании оценки по списку критериев, обеспечивающих простое выполнение задач в пользовательском интерфейсе. По сравнению с прошлым годом в него вошли 12 новых критериев, касающихся переводов через Систему быстрых платежей (СБП), обмена валют, оплаты ЖКУ и просмотра истории операций.

По результатам комплексного исследования в тройку лучших вошли мобильные приложения Альфа-Банка, банка «Открытие» и ВТБ.

UsabilityLab — крупнейшая в России юзабилити-компания, основана в 2006 году. Ежегодный юзабилити-рейтинг от UsabilityLab основан на сравнительном исследовании удобства и доступности российских интернет-банков для физических лиц.

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