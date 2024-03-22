Компания «БАС» будет обучать специалистов работе с дронами

Глава ООО «БАС», созданном ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, считает, что перед его компанией поставлена серьезная задача по подготовке кадров для российской беспилотной авиации. Компания как эксплуатант непосредственно заинтересована в обеспечении качественной подготовки специалистов и решении кадрового вопроса в отрасли, ведь кадры решают все. Поэтому сегодня на предприятии так много делается для того, чтобы новый центр стал флагманом обучения для активно развивающейся отрасли.