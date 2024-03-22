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Компания «БАС» будет обучать специалистов работе с дронами

Компания «БАС» будет обучать специалистов работе с дронами

22 марта 2024, 09:50
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
Компания «БАС» планирует открыть обучающий центр для подготовки специалистов по управлению наиболее востребованными типами дронов.
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

Это будет первый центр в стране, который начнет работу на базе компании-эксплуатанта, располагающей всеми необходимыми ресурсами для качественной подготовки квалифицированных специалистов, собственным флотом авиабеспилотников актуальных моделей и различного функционального назначения, а также шоурумом для практических занятий, сообщает newstracker.ru.

Предполагается, что обучение в центре ООО «БАС» будет проходить по нескольким направлениям. В течение полугода компания соберет все требующиеся лицензии и сертификаты для ведения образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, после чего приступит к оформлению разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.

Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал, что работа центра начнется уже в этом году с подготовки специалистов по эксплуатации небольших БАС — до 30 килограммов. Компания уже направила в Рособрнадзор соответствующие документы на лицензирование образовательных процессов. В рамках стартапа центр готов обучить с нуля 90 человек, добавил Варятченко.

Известно, что в ближайшее время ООО «БАС» намерено расширить географию своей деятельности с целью обеспечения успешной интеграции беспилотных воздушных судов в пилотируемое пространство. Филиалы компании откроются в ряде регионов, среди которых Республика Татарстан, Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Калужская и Томская области. На их базе также будет организована подготовка кадров по программам столичного обучающего центра.

Глава ООО «БАС», созданном ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, считает, что перед его компанией поставлена серьезная задача по подготовке кадров для российской беспилотной авиации. Компания как эксплуатант непосредственно заинтересована в обеспечении качественной подготовки специалистов и решении кадрового вопроса в отрасли, ведь кадры решают все. Поэтому сегодня на предприятии так много делается для того, чтобы новый центр стал флагманом обучения для активно развивающейся отрасли.

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