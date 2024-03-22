Компания «БАС» будет обучать специалистов работе с дронами

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:50
Это будет первый центр в стране, который начнет работу на базе компании-эксплуатанта, располагающей всеми необходимыми ресурсами для качественной подготовки квалифицированных специалистов, собственным флотом авиабеспилотников актуальных моделей и различного функционального назначения, а также шоурумом для практических занятий, сообщает newstracker.ru.
Предполагается, что обучение в центре ООО «БАС» будет проходить по нескольким направлениям. В течение полугода компания соберет все требующиеся лицензии и сертификаты для ведения образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, после чего приступит к оформлению разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал, что работа центра начнется уже в этом году с подготовки специалистов по эксплуатации небольших БАС — до 30 килограммов. Компания уже направила в Рособрнадзор соответствующие документы на лицензирование образовательных процессов. В рамках стартапа центр готов обучить с нуля 90 человек, добавил Варятченко.
Известно, что в ближайшее время ООО «БАС» намерено расширить географию своей деятельности с целью обеспечения успешной интеграции беспилотных воздушных судов в пилотируемое пространство. Филиалы компании откроются в ряде регионов, среди которых Республика Татарстан, Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Калужская и Томская области. На их базе также будет организована подготовка кадров по программам столичного обучающего центра.
Глава ООО «БАС», созданном ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, считает, что перед его компанией поставлена серьезная задача по подготовке кадров для российской беспилотной авиации. Компания как эксплуатант непосредственно заинтересована в обеспечении качественной подготовки специалистов и решении кадрового вопроса в отрасли, ведь кадры решают все. Поэтому сегодня на предприятии так много делается для того, чтобы новый центр стал флагманом обучения для активно развивающейся отрасли.