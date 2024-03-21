Пострадавшим от удара током помощь оказывается в резиновых перчатках

После того, как пострадавший будет перенесен на твердую и сухую поверхность, следует проверить наличие пульса и оценить размер зрачков. Если имеются горящие участки одежды, их следует потушить или сорвать. При необходимости следуем разорвать одежду на груди, чтобы облегчить дыхание. В случае отсутствия пульса, рекомендуется проводить сердечно-легочную реанимацию. Если пострадавший в сознании, его следует положить на бок, освободив дыхательные пути.