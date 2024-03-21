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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Пострадавшим от удара током помощь оказывается в резиновых перчатках

21 марта 2024, 10:11
При оказании первой помощи пострадавшим от удара током следует соблюдать определенные меры безопасности. При наличии резиновых перчаток необходимо их надеть. Также важно переместить пострадавшего на сухую поверхность.

В беседе с журналистами NEWS.ru хирург Александр Умнов акцентировал внимание на важности скорейшего прекращения воздействия электричества. Если это электрокабель, следует отбросить его или перерубить. Если речь идёт об электроприборах, следует отключить питание, выдернув шнур из розетки.

Необходимо учитывать, что электрический удар может причинить серьезные повреждения сердцу и сосудам.

После того, как пострадавший будет перенесен на твердую и сухую поверхность, следует проверить наличие пульса и оценить размер зрачков. Если имеются горящие участки одежды, их следует потушить или сорвать. При необходимости следуем разорвать одежду на груди, чтобы облегчить дыхание. В случае отсутствия пульса, рекомендуется проводить сердечно-легочную реанимацию. Если пострадавший в сознании, его следует положить на бок, освободив дыхательные пути.

После предоставления первой помощи на месте происшествия, необходимо немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение, где им займутся врачи.

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