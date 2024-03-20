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Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии в рамках интеграции в «ТКС Холдинг»

Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии в рамках интеграции в «ТКС Холдинг»

20 марта 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В соответствии с решением совета директоров «ТКС Холдинг» (головная структура Тинькофф после редомициляции) принято решение о дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции с Росбанком. Также определены параметры допэмиссии. Оба банка в рамках слияния сохранят свои бренды и лицензии.

Главным акционером Росбанка, «ТКС Холдинга» и центром принятия решений выступает «Интеррос». Ранее создание объединенной структуры одобрил президент «Интерроса» Владимир Потанин. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно заявлению Потанина, оба банка продолжат работать в рамках ранее полученных лицензий. Бренды и команды, а также высокие стандарты работы с клиентами также остаются. К главным компетенциям Росбанка, в числе которых работа с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков, присоединятся прогрессивные разработки банка «Тинькофф», его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, включая новейшие технологии и импортозамещение IT.

14 марта стало известно о грядущем объединении Тинькофф и Росбанка в единую универсальную банковскую группу. Тинькофф также планирует участвовать в дополнительной эмиссии акций, параметры которой определены на сегодняшнем собрании совета директоров. Торги акциями возобновлены от лица головной компании Тинькофф «ТКС Холдинг».

Цена акции нового выпуска соответствует премии в размере немногим больше 5% к цене закрытия торгов во вторник. До редомициляции уставный капитал «ТКС Холдинга» составлял 725,3 млн рублей (199,3 млн обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля). Благодаря объему дополнительной эмиссии по номиналу — 473,2 млн рублей — уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза — до почти 1,2 млрд рублей.

По словам аналитиков, многие участники рынка положительно восприняли новость об объединении. За прошлую неделю акции Росбанка выросли на 12%. Более того, Росбанк единственный из частных банков в стране имеет высшую оценку надежности RuAAA от АКРА.

В 2022 году «Интеррос» стал обладателем 35% акций группы Тинькофф. Сделку на это одобрил Центральный Банк РФ.

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