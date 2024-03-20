Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии в рамках интеграции в «ТКС Холдинг»

Согласно заявлению Потанина, оба банка продолжат работать в рамках ранее полученных лицензий. Бренды и команды, а также высокие стандарты работы с клиентами также остаются. К главным компетенциям Росбанка, в числе которых работа с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков, присоединятся прогрессивные разработки банка «Тинькофф», его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, включая новейшие технологии и импортозамещение IT.