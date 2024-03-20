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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

При крушении южнокорейского танкера у берегов Японии пропали 7 моряков

При крушении южнокорейского танкера у берегов Японии пропали 7 моряков

20 марта 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Рядом с Японией опрокинулся перевозящий химические вещества танкер Keoyoung Sun, ходивший под южнокорейским флагом. 7 человек до сих пор не могут найти

ЧП произошло утром 20 марта. Сначала экипаж информировал береговую охрану о том, что пережидающее шторм на якоре судно накренилось. Затем появилась информация об опрокидывании танкера, пишет pravda.ru.

4 члена экипажа были обнаружены в спасательном плоту, когда к месту катастрофы прибыл катер береговой охраны. В настоящее время продолжаются поиски ещё семи человек. Поиски осложняются штормовой погодой.

Информации о том, что находилось в резервуарах танкера и что стало с этим грузом, пока нет.

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