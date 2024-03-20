При крушении южнокорейского танкера у берегов Японии пропали 7 моряков

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
ЧП произошло утром 20 марта. Сначала экипаж информировал береговую охрану о том, что пережидающее шторм на якоре судно накренилось. Затем появилась информация об опрокидывании танкера, пишет pravda.ru.
4 члена экипажа были обнаружены в спасательном плоту, когда к месту катастрофы прибыл катер береговой охраны. В настоящее время продолжаются поиски ещё семи человек. Поиски осложняются штормовой погодой.
Информации о том, что находилось в резервуарах танкера и что стало с этим грузом, пока нет.