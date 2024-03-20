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Published Сегодня, 11:30

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На что готовы голливудские звёзды ради «Оскара»?

На что готовы голливудские звёзды ради «Оскара»?

20 марта 2024, 11:30
Фото: 1MI
Многие думают, что у актёров очень простая работа. Нас самом деле, чтобы максимально вжиться в роль, им приходится делать много странных и даже не очень приятных вещей.

Готовясь к съёмкам в фильме «Выживший» Леонардо Дикаприо некоторое время жил в палатке. Он купался в реке, причём в холодной и ел сырое мясо бизона. Также он пытался спать внутри туши животного. В итоге он так вжился в роль охотника Хью Гласса, жившего на Диком Западе, что получил «Оскара», пишет pravda.ru.

В картине «Чёрный лебедь» Натали Портман играла балерину. Чтобы соответствовать образу она более года занималась балетом по 6-8 часов в день. Кроме этого она включила в своё расписание другие тренировки. В итоге она вывихнула ребро, а также заработал отслоение ногтей на ногах, но зато получила заветную позолоченную статуэтку.

Автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс была недовольна тем, что главную роль в экранизации предложили Тому Крузу. Обиженный этим актёр решил максимально соответствовать написанному образу. Для начала он перечитал все книги Райс, выучился игре на фортепиано и даже какое-то время прожил в Париже, как и его герой. Писательница сменила гнев на милость, видя такие усилия. А после просмотра фильма сказала, что Круз превосходно отработал.

Чтобы понять героиню фильма «Комната», похищенную маньяком и проведшую в заточении несколько лет, актриса Бри Ларсон месяц не выходила из дома. Также она максимально ограничила свой рацион. В итоге женщина получила «Оскар» — за лучшую женскую роль.

А вот Хью Джекман, который закрепился в киновселенной Марвел, как бессменный Росомаха, комиксы не читал и даже не знал, что росомаха — это реальное хищное животное. Он не готовился к роли, так как она предназначалась другому актёру, покинувшему съёмки из-за разногласий с продюсерами. Так что на подготовку у Джекмана было всего 20 дней.

Впрочем, к другим сериям актёр готовился основательно. Он не только изучил комиксы о мутантах Икс, но и тренировался, чтобы накачать мышцы.

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