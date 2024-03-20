На что готовы голливудские звёзды ради «Оскара»?

Автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс была недовольна тем, что главную роль в экранизации предложили Тому Крузу. Обиженный этим актёр решил максимально соответствовать написанному образу. Для начала он перечитал все книги Райс, выучился игре на фортепиано и даже какое-то время прожил в Париже, как и его герой. Писательница сменила гнев на милость, видя такие усилия. А после просмотра фильма сказала, что Круз превосходно отработал.