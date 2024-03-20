mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Миллион евро направит еврокомиссия на поддержку СМИ Молдавии

Миллион евро направит еврокомиссия на поддержку СМИ Молдавии

20 марта 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Чиновники Еврокомиссии выделят миллион евро Молдавии на «борьбу с дезинформацией». Эксперт считает, что деньги выделены на продавливание объединения Румынии и Молдавии.

Программу, по которой выделяют средства назвали «Поддержка СМИ и повышение устойчивости общества к дезинформации в Республике Молдова». В её рамках уже принимаются заявки на гранты, пишет RT.

В документе, который имеется у редакции, говорится что бороться с фейками будут по законам Евросоюза. Также в нём указано, что исполнители, которые, по контрактам, будут получать эти деньги, должны будут продвигать евроинтеграцию.

Для повышения медиаграмотности населения будут использованы игры, викторины и специально разработанные учебные материалы и другие пособия. Акцент делается на русскоговорящую аудиторию.

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал эту программу «попыткой изменения настроения аудитории».

По его словам, это не защита населения, в изменение общественного мнения в нужную для еврочиновников сторону. Речь идёт, прежде всего про объединение Молдавии с Румынией. При этом, в недавнем социологическом исследовании, более половины молдавских респондентов высказались против объединения.

Еврокомиссия таким образом пытается ещё больше приблизить базы НАТО к территории России.

Ранее аналогичный шаг сделал Госдеп США, направивший $1,5 млн в виде грантов на «повышение качества СМИ» в Молдавии.

Подпишитесь
Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности
Сегодня, 09:33
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
Сегодня, 05:17
«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой
Сегодня, 08:10
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Вчера, 15:21
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Сегодня, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Сегодня, 04:32
"