Миллион евро направит еврокомиссия на поддержку СМИ Молдавии

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Программу, по которой выделяют средства назвали «Поддержка СМИ и повышение устойчивости общества к дезинформации в Республике Молдова». В её рамках уже принимаются заявки на гранты, пишет RT.
В документе, который имеется у редакции, говорится что бороться с фейками будут по законам Евросоюза. Также в нём указано, что исполнители, которые, по контрактам, будут получать эти деньги, должны будут продвигать евроинтеграцию.
Для повышения медиаграмотности населения будут использованы игры, викторины и специально разработанные учебные материалы и другие пособия. Акцент делается на русскоговорящую аудиторию.
Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал эту программу «попыткой изменения настроения аудитории».
По его словам, это не защита населения, в изменение общественного мнения в нужную для еврочиновников сторону. Речь идёт, прежде всего про объединение Молдавии с Румынией. При этом, в недавнем социологическом исследовании, более половины молдавских респондентов высказались против объединения.
Еврокомиссия таким образом пытается ещё больше приблизить базы НАТО к территории России.
Ранее аналогичный шаг сделал Госдеп США, направивший $1,5 млн в виде грантов на «повышение качества СМИ» в Молдавии.