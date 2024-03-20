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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Кинологи рассказали, как дрессировать кота

Кинологи рассказали, как дрессировать кота

20 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI
Кошки — удивительные существа, способные на больше, чем мы предполагаем. Возможно, вы думали, что только собаки могут быть обучены трюкам, но кошки также могут научиться различным командам и умениям, если имеются подходящие условия.

Когда ваша кошка в хорошем настроении, вы можете начать ее дрессировку. Начните с чего-то простого, например, научите ее приносить мячик или игрушку. Иногда кошки упрямятся, поэтому стоит запастись терпением, пишет pravda.ru.

Важно помнить, что дрессировка кошек занимает больше времени и терпения, чем занятия с собаками. Но это не значит, что кошки менее умны. Просто у них собственный характер, и к ним требуется особый подход.

Существует ряд команд, которые почти каждая кошка способна запомнить:

  1. «Дай лапу»: поставьте вкусняшку на ладонь и приблизьте к кошке. Когда питомец положит лапу на вашу руку, похвалите ее и наградите лакомством.

  2. «Сидеть»: нажмите на круп кошки и произнесите команду. Повторяйте этот процесс, пока кошка не поймет, что от нее требуется.

  3. «Ползи»: погладьте кошку и тихо надавите на ее спину, чтобы она легла. Постепенно отодвигайте лакомство от ее мордочки, вынуждая ее тянуться вперед.

  4. «Принеси»: отбросьте игрушку, и если кошка вернет ее, похвалите и вознаградите лакомством.

Помните, что кошки могут быстро устать от тренировок, поэтому держите сессии короткими и интересными. Главное — поддерживать положительную атмосферу и показывать своей кошке, что вы гордитесь ее успехами.

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