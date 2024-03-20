Кинологи рассказали, как дрессировать кота

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Когда ваша кошка в хорошем настроении, вы можете начать ее дрессировку. Начните с чего-то простого, например, научите ее приносить мячик или игрушку. Иногда кошки упрямятся, поэтому стоит запастись терпением, пишет pravda.ru.
Важно помнить, что дрессировка кошек занимает больше времени и терпения, чем занятия с собаками. Но это не значит, что кошки менее умны. Просто у них собственный характер, и к ним требуется особый подход.
Существует ряд команд, которые почти каждая кошка способна запомнить:
«Дай лапу»: поставьте вкусняшку на ладонь и приблизьте к кошке. Когда питомец положит лапу на вашу руку, похвалите ее и наградите лакомством.
«Сидеть»: нажмите на круп кошки и произнесите команду. Повторяйте этот процесс, пока кошка не поймет, что от нее требуется.
«Ползи»: погладьте кошку и тихо надавите на ее спину, чтобы она легла. Постепенно отодвигайте лакомство от ее мордочки, вынуждая ее тянуться вперед.
«Принеси»: отбросьте игрушку, и если кошка вернет ее, похвалите и вознаградите лакомством.
Помните, что кошки могут быстро устать от тренировок, поэтому держите сессии короткими и интересными. Главное — поддерживать положительную атмосферу и показывать своей кошке, что вы гордитесь ее успехами.