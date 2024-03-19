В Кузбассе гражданин в балаклаве пять раз совершал магазинные кражи

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Чтобы защититься от вора, представители магазинов обратились в правоохранительные органы. Они рассказали, что правонарушитель набирает продукты и бытовую химию в корзину и уходит восвояси, не оплатив товары.
Изучив видеозаписи камер наблюдения, полицейские заподозрили в преступлении 38-летнего местного жителя. Вор занимался продажей похищенных шоколадок, сыра, колбасы, напитков и прочих товаров на городских улицах. Вырученные средства он тратил на личные нужды, пишет VSE42.Ru.
Виновника преступлений задержали, его ждет суд за совершенные пять краж. Совокупный ущерб, нанесенный магазинам злоумышленником, составляет порядка тридцати тысяч рублей.
По информации, полученной от представителей пресс-службы МВД региона, гражданину может грозить до двух лет лишения свободы.