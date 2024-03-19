СОГАЗ помог полиции пресечь деятельность автомошенников в Москве и Московской области

Незаконная деятельность организованной группы состояла в преднамеренном создании условий, преимущественно на перекрестках с круговым движением, которые приводили к дорожно-транспортным происшествиям. При этом участники группы формально признавались не виновниками, а потерпевшими. После таких умышленных аварий обвиняемые передавали в СОГАЗ и другие страховые компании документы о наступлении страховых случаев и получали выплаты по ним.