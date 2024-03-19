Первые МТК в 2024 году получили льготных кредитов на 2 млрд рублей

Предложенные изменения, над которыми работали КМСП и Минэкономразвития, позволяют малым технологическим компаниям получать кредиты до 1 миллиарда рублей по ставке 3% годовых по упрощенной процедуре. Теперь заемщикам не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы, подтверждающие инновационность. При подаче заявки через цифровую платформу МСП.РФ данный процесс автоматизирован.