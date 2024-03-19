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Первые МТК в 2024 году получили льготных кредитов на 2 млрд рублей

Первые МТК в 2024 году получили льготных кредитов на 2 млрд рублей

19 марта 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Восьми отечественным малым технологическим компаниям выдали льготные кредиты под 3% годовых. Средства были выделены через МСП Банк, их общий объём составил около 2 млрд рублей.

Александр Исаевич, глава Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка, сделал акцент на развитии технологического потенциала России. Речь идёт не только об IT-сфере, но и о производстве, медицине и других областях, пишет regnum.ru.

Исаевич подчеркнул значимость программы «Взлет — от стартапа до IPO», в рамках которой банк предоставляет кредиты высокотехнологичным предприятиям по минимальной ставке 3% годовых.

Решение о масштабировании программы, в том числе путем увеличения суммы кредитования для малых технологических компаний и расширения льгот на сегмент МСП+, востребовано бизнесом. Это также способствует ускорению процесса импортозамещения и развитию технологического суверенитета страны.

Предложенные изменения, над которыми работали КМСП и Минэкономразвития, позволяют малым технологическим компаниям получать кредиты до 1 миллиарда рублей по ставке 3% годовых по упрощенной процедуре. Теперь заемщикам не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы, подтверждающие инновационность. При подаче заявки через цифровую платформу МСП.РФ данный процесс автоматизирован.

Отмечается, что некоторым предприятиям был присвоен статус малых технологических компаний непосредственно в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование.

Одними из первых компаний, получивших кредиты по льготной ставке, стали «ИВК АИР Групп» и «НПП „Технология“. Обе компании получили по 300 млн рублей.

Напомним, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был инициирован президентом Российской Федерации, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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