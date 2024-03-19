Первая ГМО-собака: ученые из КНР продолжают удивлять мир

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Щенка назвали Лун, и он абсолютно здоров. Собак принято считать одним из самых сложных для клонирования видом животных. В процессе прогрессивного эксперимента учеными было произведено изменение генома с задействованием в процессе соматических клеток.
Как сообщает pravda.ru, такая технология стала настоящей инновацией, распространив возможности применения технологии клонирования практически на все биологические виды животных Земли. Кроме того, генетическая модификация является одним из методов улучшения определенных параметров видов и пород.
В частности, собак, подобных Лун Луну, будут задействовать в работе правоохранители. Также животных планируют обучать оказанию поддержки гражданам с ограниченными возможностями.