mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Первая ГМО-собака: ученые из КНР продолжают удивлять мир

Первая ГМО-собака: ученые из КНР продолжают удивлять мир

19 марта 2024, 15:37
Фото: Изображение Midjourney
В Китае ученые впервые клонировали генетически модифицированную собаку, что стало научным событием мирового масштаба.

Щенка назвали Лун, и он абсолютно здоров. Собак принято считать одним из самых сложных для клонирования видом животных. В процессе прогрессивного эксперимента учеными было произведено изменение генома с задействованием в процессе соматических клеток.

Как сообщает pravda.ru, такая технология стала настоящей инновацией, распространив возможности применения технологии клонирования практически на все биологические виды животных Земли. Кроме того, генетическая модификация является одним из методов улучшения определенных параметров видов и пород.

В частности, собак, подобных Лун Луну, будут задействовать в работе правоохранители. Также животных планируют обучать оказанию поддержки гражданам с ограниченными возможностями.

Подпишитесь
В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми
Сегодня, 14:15
На 53-м году жизни скончался футбольный комментатор Уткин
Сегодня, 16:20
Школьник в Уфе не смог открыть дверь подъезда лицом и избил домофон
Сегодня, 15:45
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Сегодня, 15:21
Башкирия осталась без яиц
Сегодня, 13:50
Разрушенные бани в Уфе, где мылся Шаляпин, продали в 2 раза дешевле
Сегодня, 14:53
"