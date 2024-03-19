mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Лень, усталость и домашние дела мешают россиянам искать работу

Лень, усталость и домашние дела мешают россиянам искать работу

19 марта 2024, 11:13
Фото: 1MI
Исследование показало — 22% граждан РФ оправдывают невозможность трудоустроиться на работу обилием дел по дому.

Каждый пятый из участников опроса сказал, что винит в отсутствии интереса к поиску работы переутомление или усталость. Каждому десятому респонденту мешает найти новое место работы неуверенность или лень, пишет RT.

Интернет и социальные сети мешают поиску работу по мнению 9% опрошенных. При этом 8% ответили, что им в принципе непонятно, как искать работу.

9% назвали мешающим в поиске работы фактором интернет и социальные сети. А 8% просто не понимают, как следует искать работу.

5% респондентов утверждают, что поиску работы мешают их увлечения. Телевидение мешает трудоустроиться 1% опрошенных.

В то же время, 46% опрошенных утверждают, что от поиска работы их ничего не отвлекает.

В исследовании участвовали 1600 экономически активных граждан из разных субъектов Российской Федерации.

Подпишитесь
Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области
Сегодня, 07:25
Признанного иноагентом Ростислава Мурзагулова* заметили на форуме в Киеве
Сегодня, 04:20
Сотрудники МВД в Башкирии нашли и депортировали десятки нелегалов
Сегодня, 06:53
В Башкирии из колледжа эвакуировали людей после сообщения о минировании
Сегодня, 06:27
Уфимская Харли Квин забила своего любовника битой
Сегодня, 06:18
Семена взойдут все до единого — 6 растворов для замачивания перед посадкой
Вчера, 17:59
"