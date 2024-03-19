Лень, усталость и домашние дела мешают россиянам искать работу

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Каждый пятый из участников опроса сказал, что винит в отсутствии интереса к поиску работы переутомление или усталость. Каждому десятому респонденту мешает найти новое место работы неуверенность или лень, пишет RT.
Интернет и социальные сети мешают поиску работу по мнению 9% опрошенных. При этом 8% ответили, что им в принципе непонятно, как искать работу.
9% назвали мешающим в поиске работы фактором интернет и социальные сети. А 8% просто не понимают, как следует искать работу.
5% респондентов утверждают, что поиску работы мешают их увлечения. Телевидение мешает трудоустроиться 1% опрошенных.
В то же время, 46% опрошенных утверждают, что от поиска работы их ничего не отвлекает.
В исследовании участвовали 1600 экономически активных граждан из разных субъектов Российской Федерации.