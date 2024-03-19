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Published Сегодня, 11:41

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История ополченца: докфильм «Шиба» посмотрели сотни зрителей по всей стране

История ополченца: докфильм «Шиба» посмотрели сотни зрителей по всей стране

19 марта 2024, 11:41
Авторы фильма в декабре 2023 года провели один день с ветераном сражений за Донбасс, который вернулся в родной Донецк перед началом больших спортивных соревнований и встретился со своими близкими.

Документальный фильм «Шиба» был создан командой донецких журналистов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и медиахолдинга 1MI.

Главный герой фильма — уроженец Донецка Владислав Шинкарь в 2014 г. в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе, но в результате тяжелого ранения в одном из боев потерял обе ноги.

Это событие в корне изменило жизнь Владислава, но не сломило его. После долгой реабилитации ополченец решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Он стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Но его самые близкие, по-прежнему знают его по позывному «Шиба».

Презентация фильма состоялась на онлайн-площадках популярных интернет-СМИ в 20 регионах России, на открытых показах для зрителей в кинотеатрах Ростова-на-Дону и ДНР, а также на площадке кинокомпании «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Посмотреть фильм «Шиба» вы можете прямо сейчас.

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