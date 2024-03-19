Эксперты объяснили, как найти посредника для работы на валютном рынке

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Российской Федерации доступно несколько способов торговли валютой, пишет rostovgazeta.ru. Простым и самым популярным является банковский обмен. Однако тем, кто предпочитает осуществлять валютные операции таким методом, предлагается не самый выгодный курс.
Также можно торговать валютами посредством криптовалютных бирж, но данным способом обычно пользуются те, кто уже имеет представление о криптовалюте и не опасается оперировать при помощи высокорисковых инструментов. Таким образом, желающие заработать на разнице между курсами валют в РФ на сегодняшний день в основном останавливают свой выбор на биржевых торгах или форекс-брокерах.
Чтобы торговать на Мосбирже, тоже необходимо иметь определенные знания и опыт. Нужно для начала открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение.
А вот получить доступ к международному рынку валют при помощи форекс-дилеров — несколько проще. Деятельность этих профессиональных участников рынка регулируется законом и находится под контролем государства.
Сейчас в России действует ряд форекс-брокеров, получивших лицензию Центробанка РФ. В их числе — дочерние компании Альфа-Банка, ВТБ и инвестиционной компании «Финам» — выбор дилеров достаточно широк. Нельзя не отметить, что «Альфа-Форекс», предлагающий трейдерам четыре десятка валютных пар и современный инструментарий для трейдинга, входит в число крупнейших участников валютной биржи. Так инвесторы получают возможность применять в работе сложные стратегии и гибко реагировать на изменения рыночной ситуации.
Как сообщают финансовые эксперты, трейдерские денежные средства хранятся на так называемом номинальном банковском счете. Таким образом, на них невозможно обратить взыскания по обязательствам самой брокерской организации. Помимо этого, форекс-дилер обязательно входит в саморегулируемую организацию, создающую компенсационный фонд. Из него выделяются средства на выплаты в случае банкротства дилера. Например, трейдеру, выбирающему «ВТБ Форекс», открывают номинальные счета в ВТБ, а тому, кто предпочел «Альфа-Форекс», — в Альфа-Банке. При этом форекс-дилеры сами выплачивают все налоги — это является их обязательством.