Эксперты объяснили, как найти посредника для работы на валютном рынке

Как сообщают финансовые эксперты, трейдерские денежные средства хранятся на так называемом номинальном банковском счете. Таким образом, на них невозможно обратить взыскания по обязательствам самой брокерской организации. Помимо этого, форекс-дилер обязательно входит в саморегулируемую организацию, создающую компенсационный фонд. Из него выделяются средства на выплаты в случае банкротства дилера. Например, трейдеру, выбирающему «ВТБ Форекс», открывают номинальные счета в ВТБ, а тому, кто предпочел «Альфа-Форекс», — в Альфа-Банке. При этом форекс-дилеры сами выплачивают все налоги — это является их обязательством.