Четыре вещи, которые автомобилист должен делать перед каждым запуском мотора

Современный человек живёт в спешке. Садясь за руль водители часто не проверяют машину, полагаясь на то, что «вчера всё было хорошо». Это неправильный подход. Перед каждой поездкой необходимо проверить автомобиль минимум по четырём пунктам.

Прежде всего следует осмотреть колёса. Если они спущены — необходимо подкачать, а если пробиты — ставьте запаску и на шиномонтаж, пишет pravda.ru. Лакокрасочное покрытие — если есть царапины или даже вмятины, значит могло быть столкновение с выезжающим автомобилем. Также это может быть результатом хулиганских действий Исправность фар — не все включают фары в светлое время суток, хотя это предписано законом. Если фары не проверить, особенно перед долгой поездкой, вечером может ждать неприятный сюрприз. Стеклоочистители — неисправные дворники могут привести к ДТП, когда пойдёт дождь или снег. Всего 4 простых правила, выполнение которых займёт пару минут. Но они могут спасти жизнь водителя и пассажиров.