Четыре вещи, которые автомобилист должен делать перед каждым запуском мотора

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Прежде всего следует осмотреть колёса. Если они спущены — необходимо подкачать, а если пробиты — ставьте запаску и на шиномонтаж, пишет pravda.ru.
Лакокрасочное покрытие — если есть царапины или даже вмятины, значит могло быть столкновение с выезжающим автомобилем. Также это может быть результатом хулиганских действий
Исправность фар — не все включают фары в светлое время суток, хотя это предписано законом. Если фары не проверить, особенно перед долгой поездкой, вечером может ждать неприятный сюрприз.
Стеклоочистители — неисправные дворники могут привести к ДТП, когда пойдёт дождь или снег.
Всего 4 простых правила, выполнение которых займёт пару минут. Но они могут спасти жизнь водителя и пассажиров.