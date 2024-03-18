Военный эксперт Рожин назвал три области Украины, где могут создать санитарные зоны

— Украина использует для осуществления обстрелов российских территорий, в том числе терактов в российских городах, зоны своих приграничных областей. Идеи создания демилитализированных территорий для обеспечения безопасности российских городов ходят уже давно. Что это такое? Это занятие некоторых районов Сумской, Черниговской, Харьковской областей. То есть это развертывание в приграничных украинских территориях российских войск — чтобы противник не мог использовать часть своих систем поражения.