Военный эксперт Рожин назвал три области Украины, где могут создать санитарные зоны

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Вечером 17 марта, за полчаса до полуночи, он прибыл в свой избирательный штаб и, отвечая на вопросы журналистов, оценил итоги выборов и ситуацию на Украине. Военный эксперт Борис Рожин предположил, где именно могут создать такие зоны безопасности.
Владимир Путин допустил создание российскими военными на территориях Украины так называемых санитарных зон, пишет Лента. Вопрос журналиста был связан с атаками на Белгородскую область, участившимися в последние дни. Защитить российское приграничье могут, исходя из заявлений Путина, не только методы присоединения новых территорий.
Путин отказался говорить о присоединении к России новых территорий, находящихся сейчас в границах Украины. Однако, по его словам, существует вариант организации российскими военными на территории Украины специальных зон.
«Мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную „„санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».
Эти территории, уточнил Путин, будет достаточно сложно преодолеть применяемым ВСУ средствам поражения «прежде всего, конечно, иностранного производства».
Военный эксперт Борис Рожин уточнил, что в военной истории такие зоны создавались или были попытки создавать их.
— Разные термины существуют: демилитаризированные зоны, санитарные кордоны, зоны безопасности. Есть намерение создать нечто подобное и сейчас, но без конкретики — количество войск, участки, глубина, обеспечение этой зоны. Все технические правила определяет Генеральный штаб в зависимости от текущих ресурсов и задач.
По словам Бориса Рожина, сейчас в открытом доступе нет данных о территориальных границах таких зон. Хотя скоро информация может появиться. Он предположил, исходя из участившихся обстрелов Белгородской области и других приграничных областей России, в каких украинских областях могут расположиться санитарные зоны безопасности.
— Украина использует для осуществления обстрелов российских территорий, в том числе терактов в российских городах, зоны своих приграничных областей. Идеи создания демилитализированных территорий для обеспечения безопасности российских городов ходят уже давно. Что это такое? Это занятие некоторых районов Сумской, Черниговской, Харьковской областей. То есть это развертывание в приграничных украинских территориях российских войск — чтобы противник не мог использовать часть своих систем поражения.
Создание демилитаризированных зон подразумевает вытеснение или уничтожение сил противника, уничтожение техники, уточнил эксперт. Эта военно-политическая мера активно обсуждается уже некоторое время, резюмировал он, однако все решения принимает Генеральный штаб.
Размеры санитарной зоны в приграничных областях, по словам Путина, еще только предстоит определить. К слову, о создании защитных демилитаризованных зон президент говорил еще летом 2023 года. Президент России заявил тогда, что армия страны будет отодвигать демилитаризованную зону от границ РФ на Украине, писала Лента. Размер этой зоны должен максимально обеспечить безопасность жителей российских границ:
«Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имею в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — объяснил тогда российский лидер.
Таким образом приграничные области России могут быть защищены, находясь по ту сторону защитной буферной зоны.