Стало известно, почему гражданам отказывают в принятии на страхование

Специалист подчеркивает, что все случаи являются строго индивидуальными. В частности, отказ можно получить из-за несоответствия внутренней политике конкретной организации, ее правилам. Точную причину можно узнать у менеджера, который посоветует решение данной проблемы, сообщает pravda.ru.