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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Стало известно, почему гражданам отказывают в принятии на страхование

Стало известно, почему гражданам отказывают в принятии на страхование

18 марта 2024, 12:57
Фото: 1MI
По утверждению эксперта по страхованию Лилии Мингазовой, страховые организации могут отказать в принятии на страхование по множеству причин.

Например, поводом для отказа может стать сокрытие данных, а также нахождение в черном списке страховых компаний или предоставление ложной информации.

Специалист подчеркивает, что все случаи являются строго индивидуальными. В частности, отказ можно получить из-за несоответствия внутренней политике конкретной организации, ее правилам. Точную причину можно узнать у менеджера, который посоветует решение данной проблемы, сообщает pravda.ru.

Также страховщики могут отказать гражданину, совершающему незаконные действия. Например, некто собирается перевезти за рубеж крупную сумму неправомерным способом, предварительно застраховав ее.

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