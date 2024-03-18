Стало известно, почему гражданам отказывают в принятии на страхование

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
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Updated Сегодня, 13:00
Например, поводом для отказа может стать сокрытие данных, а также нахождение в черном списке страховых компаний или предоставление ложной информации.
Специалист подчеркивает, что все случаи являются строго индивидуальными. В частности, отказ можно получить из-за несоответствия внутренней политике конкретной организации, ее правилам. Точную причину можно узнать у менеджера, который посоветует решение данной проблемы, сообщает pravda.ru.
Также страховщики могут отказать гражданину, совершающему незаконные действия. Например, некто собирается перевезти за рубеж крупную сумму неправомерным способом, предварительно застраховав ее.