РЭО: С апреля на ЭТП начнут действовать новые условия торговли

Заур Абдурахимов, руководитель электронной торговой площадки, отметил, что пользователи ЭТП уже выставили 1100 лотов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Постепенно на платформе будут введены удобные тарифные планы для различных категорий участников. Предполагается применение двух тарифов: 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год. Этот шаг направлен на удовлетворение потребностей разных компаний. Помимо этого, площадка позволяет компаниям исполнять обязанности по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой действуют с 2024 года, и осуществлять торговлю сырьем, применяемым на производствах.