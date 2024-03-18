РЭО: С апреля на ЭТП начнут действовать новые условия торговли

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 16:57
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, цифровая платформа по купле-продаже вторичных ресурсов демонстрирует огромную востребованность среди участников рынка обращения с отходами и смежных с ним отраслей. На данный момент на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. Платформа активно развивается, расширяя свой функционал, и является удобным инструментом для развития экономики замкнутого цикла в России. Об этом информирует newstracker.
Заур Абдурахимов, руководитель электронной торговой площадки, отметил, что пользователи ЭТП уже выставили 1100 лотов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Постепенно на платформе будут введены удобные тарифные планы для различных категорий участников. Предполагается применение двух тарифов: 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год. Этот шаг направлен на удовлетворение потребностей разных компаний. Помимо этого, площадка позволяет компаниям исполнять обязанности по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой действуют с 2024 года, и осуществлять торговлю сырьем, применяемым на производствах.
С 2025 года на ЭТП будет установлен единый годовой тариф, стоимость которого составит 120 тысяч рублей. Те участники ЭТП, которые в 2024 году внесут плату за годовой тариф в 60 тысяч рублей, смогут воспользоваться предложением и в 2025 году тоже оплатить годовой тариф за 60 тысяч рублей.
Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была запущена в сентябре 2022 года.