После 100-процентной обработки протоколов Путин набрал 87,28% голосов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Более 76 млн человек проголосовали за действующего главу государства, что считается рекордом. В прошлый раз за Владимира Путина проголосовали 56,4 млн избирателей. Теперь он набрал 87,23% голосов.
Вторым по показателю стал выдвигавшийся от КПРФ Николай Харитонов, которому отдали свои голоса 3,7 млн человек. Таким образом это составляет 4,31% от общего числа. Чуть больше трех процентов заработали член партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта. Напомним, что голосование по стране было с 15 по 17 марта.