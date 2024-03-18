После 100-процентной обработки протоколов Путин набрал 87,28% голосов

Вторым по показателю стал выдвигавшийся от КПРФ Николай Харитонов, которому отдали свои голоса 3,7 млн человек. Таким образом это составляет 4,31% от общего числа. Чуть больше трех процентов заработали член партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий.