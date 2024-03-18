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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

После 100-процентной обработки протоколов Путин набрал 87,28% голосов

После 100-процентной обработки протоколов Путин набрал 87,28% голосов

18 марта 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова озвучила итоги голосования. Участки обработали и передали 100% протоколов после трехдневных выборов президента страны. Об этом сообщила пресс-служба госорганов.
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Выборы

Более 76 млн человек проголосовали за действующего главу государства, что считается рекордом. В прошлый раз за Владимира Путина проголосовали 56,4 млн избирателей. Теперь он набрал 87,23% голосов.

Вторым по показателю стал выдвигавшийся от КПРФ Николай Харитонов, которому отдали свои голоса 3,7 млн человек. Таким образом это составляет 4,31% от общего числа. Чуть больше трех процентов заработали член партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта. Напомним, что голосование по стране было с 15 по 17 марта.

В ЦИК сообщили предварительные результаты голосования в Башкирии
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#Политика#Владимир Путин#Выборы#ЦИК#Марина Шорина
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