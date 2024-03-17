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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Уфе пенсионерка пыталась облить краской урну для бюллетеней

В Башкирии пенсионерку и студента задержали за попытку залить бюллетени краской

17 марта 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Уфе пенсионерка пыталась облить краской урну для бюллетеней

Бабушке может грозить до пяти лет тюрьмы.
Сюжет
Выборы

Двих жителей Башкирии задержали за попытку облить красящим веществом урну с бюллетенями. Об этом сообщили в МВД региона.

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По данным правоохранительных органов, в Уфе 16 марта испортить бюллетени пыталась 66-летняя пенсионерка. В тот же день полицейские при аналогичных обстоятельствах задержали 18-летнего юношу.

С правонарушителями сейчас разбираются полицейские. Отметим, что по 141 статье уголовного кодекса им может грозить до 5 лет лишения свободы.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Выборы
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