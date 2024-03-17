В Башкирии пенсионерку и студента задержали за попытку залить бюллетени краской

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Двих жителей Башкирии задержали за попытку облить красящим веществом урну с бюллетенями. Об этом сообщили в МВД региона.
По данным правоохранительных органов, в Уфе 16 марта испортить бюллетени пыталась 66-летняя пенсионерка. В тот же день полицейские при аналогичных обстоятельствах задержали 18-летнего юношу.
С правонарушителями сейчас разбираются полицейские. Отметим, что по 141 статье уголовного кодекса им может грозить до 5 лет лишения свободы.