В Башкирии на выборах проголосовал отшельник, полвека не выходивший из тайги

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Белорецком районе Башкирии проголосовал 90-летний Кинзягуля Салимгареев. Пожилой мужчина больше 50 лет не покидал далекую от цивилизации местность, сообщает «Башинформ».
Члены избирательной комиссии добирались до дома отшельника на снегоходах через бездорожье. Мужчине привезли урну для голосования на дом.
Дедушка поблагодарил гостей за поддержку и сказал, что «проголосовал за тех, кто поддерживает Россию».