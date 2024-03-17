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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Отшельник из Башкирии проголосовал на выборах

В Башкирии на выборах проголосовал отшельник, полвека не выходивший из тайги

17 марта 2024, 11:45
Фото: Башинформ

Отшельник из Башкирии проголосовал на выборах

Урну для голосования привезли на дом к 90-летнему мужчине.
Сюжет
Выборы

В Белорецком районе Башкирии проголосовал 90-летний Кинзягуля Салимгареев. Пожилой мужчина больше 50 лет не покидал далекую от цивилизации местность, сообщает «Башинформ».

Члены избирательной комиссии добирались до дома отшельника на снегоходах через бездорожье. Мужчине привезли урну для голосования на дом.

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Дедушка поблагодарил гостей за поддержку и сказал, что «проголосовал за тех, кто поддерживает Россию».

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#Политика#Общество#Уфа#Выборы
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