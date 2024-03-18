В ЦИК сообщили предварительные результаты голосования в Башкирии

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
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Updated Сегодня, 04:46
Владимир Путин по итогам голосования на избирательных участках в Башкирии набрал 90,96% голосов, следует из озвученных Центризбиркомом предварительных результатов выборов.
Между тем кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 3,64% голосов. За Леонида Слуцкого от ЛДПР отдали свой голос 2,61% избирателей, а результаты представителя «Новых людей» Владислава Даванкова составили 1,93%.
Отметим, что на минувших президентских выборах результат действующего президента в Башкирии составил 77,69%.
В целом по стране, согласно предварительным данным, Путин в этот раз получил 87,32% голосов.