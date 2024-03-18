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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:46

Путин набрал в Башкирии 90,96%

В ЦИК сообщили предварительные результаты голосования в Башкирии

18 марта 2024, 04:28
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru

Путин набрал в Башкирии 90,96%

В Центральной избирательной комиссии сообщили предварительные результаты выборов.
Сюжет
Выборы

Владимир Путин по итогам голосования на избирательных участках в Башкирии набрал 90,96% голосов, следует из озвученных Центризбиркомом предварительных результатов выборов.

Между тем кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 3,64% голосов. За Леонида Слуцкого от ЛДПР отдали свой голос 2,61% избирателей, а результаты представителя «Новых людей» Владислава Даванкова составили 1,93%.

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Отметим, что на минувших президентских выборах результат действующего президента в Башкирии составил 77,69%.

В целом по стране, согласно предварительным данным, Путин в этот раз получил 87,32% голосов.

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#Политика#Уфа#Выборы
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