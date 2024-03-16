Башкирский пловец — паралимпиец обогнал всех на мировой серии в Италии

Богдан Мозговой выступил на этапе чемпионата мира по плаванию в Италии, в городе Линьяно-Саббьядоро и удивил судей своей скоростью и техникой. Он быстрее всех проплыл короткую дистанцию в двести метров. Догнать его не смог ни один участник этапа. Залогом такой скорости стали ежедневные тренировки в последние несколько месяцев.