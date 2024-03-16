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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Паралимпиец из Башкирии лучше всех проплыл 200 метров в Италии

Башкирский пловец — паралимпиец обогнал всех на мировой серии в Италии

16 марта 2024, 07:05
Фото: ВК/Руслан Хабибов

Паралимпиец из Башкирии лучше всех проплыл 200 метров в Италии

По словам тренера спортсмена, он занимался каждый день в последние несколько месяцев.

Богдан Мозговой выступил на этапе чемпионата мира по плаванию в Италии, в городе Линьяно-Саббьядоро и удивил судей своей скоростью и техникой. Он быстрее всех проплыл короткую дистанцию в двести метров. Догнать его не смог ни один участник этапа. Залогом такой скорости стали ежедневные тренировки в последние несколько месяцев.

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Спортсмены из Башкирии соревнуются за медали Международного паралимпийского комитета по плаванию, об этом рассказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

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