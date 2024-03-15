Тайны кроманьонцев: что скрывают наскальные рисунки Каповой пещеры

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Ученые и посетители спорят, откуда пришли в эту местность древние люди, почему нарисовали животных, которые здесь не водились, и как получилось, что в палеолите жители нынешних Европы и Башкирии были идентичны по уровню развития и даже рисунки одинаковые рисовали?
Капова пещера, что в Шульган-Таше, принесла Башкирии мировую известность. В 50-х годах прошлого столетия ученые во главе с палеозоологом Александром Рюминым обнаружили здесь наскальные рисунки, сделанные первобытным человеком. Возраст этих картин — от 36400 до 17000 лет. В России — это единственное свидетельство палеонтологической эпохи.
Человек, мамонты с мамонтятами, двугорбый верблюд, бык, рыба, лошадь, бизоны и носорог, треугольники и трапеции видны отчетливо, еще множество рисунков съело время. Всего же насчитали порядка двухсот рисунков. Древние живописцы использовали в пещере в основном охру, и лишь некоторые картины выполнены углем.
Два берега ледника
Обнаружены рисунки еще в прошлом веке, но загадки Каповой пещеры до сих пор не разгаданы. Вот лишь некоторые из интриг этого места.
До находки в СССР рисунки такой древности находили лишь во Франции и Испании и даже предположить не могли, что на Южном Урале, за 5000 км остались точно такие же следы древних эпох человечества. Огромный ледник пролегал между западной Европой и нынешним Южным Уралом. Кроманьонцы жили на границах ледника и были на одной ступени развития.
В Европе возле скал с рисунками обнаружены следы их жилищ. А вот в Башкирии нет никаких следов стоянок древнего человека. Непонятно, откуда приходили древние живописцы в пещеру. Считается, что для обитания пещеры непригодны и люди приходили сюда лишь на непродолжительное время.
Рисунки людей по обеим границам ледника идентичны: на скалах Европы и Башкирии запечатлены одинаковые животные. В суровых условиях соседства с ледником водились мамонты, бизоны, лошади, быки. А вот как мог появиться в Каповой пещере двугорбый верблюд? Ученые считают, что таких животных видеть здесь древний человек не мог. Получается, нарисовал по памяти? Или ученые ошибаются и в наших краях во время палеолита водились верблюды с двумя горбами? Одно из предположений, что люди пришли сюда из Прикаспийской зоны.
Капище или дневники беременности
К слову, загадкой остаются и причины возникновения рисунков. Для чего их рисовали? Было это лишь стремлением к творчеству или наскальная живопись кроет какой-то сакральный смысл — неясно до сих пор. Существуют предположения различной степени достоверности: так, некоторые исследователи склоняются к тому, что здесь могло быть капище древних людей, проводились обряды и даже жертвоприношения.
Ведь позднее в пещере были обнаружены не только рисунки, но и другие следы человека. Орудия труда, охра, уголь, кости древних животных и части скелета человека, изделия из хрусталя, яшмы, кремния. Некоторые предполагают, что рисунки каким-то образом были связаны с беременностями у женщин: часть животных изображены не просто большими, а будто бы ожидающими детенышей. К тому же возле части изображений нарисовано что-то вроде Y. Предполагают, что это означало удачную беременность, а перевернутый значок — закончившуюся плачевно.
Нет точно ответа еще на один вопрос: почему после ледникового периода люди перестали рисовать на скалах?
Прикоснуться к следам артефактов
С момента обнаружения наскальной живописи заповедник Шульган-Таш стал местом паломничества любителей древностей, а еще более подтолкнуло людей развитие внутреннего туризма в РФ. И хоть уже в нынешнем столетии посещения гротов с оригиналами рисунков ограничены, любой желающий может побывать на экскурсии в Каповой пещере, увидеть точные копии рисунков на стенах неподалеку от входа, ощутить атмосферу древних загадок.
В пешей доступности от пещеры, перед въездом в заповедник Шульган-Таш, расположен самый современный музей Башкирии. Он славится уникальными экспозициями, рассказывающими об истории развития человечества в регионе и о тайнах самой пещеры. Возможно, кому-то из наших современников удастся разгадать хоть часть из них.
К слову, в зимне-весеннее время экскурсии более комфорты, ведь летом желающих ознакомиться с пещерой огромное количество. И если хочется без суеты увидеть жемчужину истории и археологии, стоит выбрать более спокойный период для посещения.