Тайны кроманьонцев: что скрывают наскальные рисунки Каповой пещеры

Рисунки людей по обеим границам ледника идентичны: на скалах Европы и Башкирии запечатлены одинаковые животные. В суровых условиях соседства с ледником водились мамонты, бизоны, лошади, быки. А вот как мог появиться в Каповой пещере двугорбый верблюд? Ученые считают, что таких животных видеть здесь древний человек не мог. Получается, нарисовал по памяти? Или ученые ошибаются и в наших краях во время палеолита водились верблюды с двумя горбами? Одно из предположений, что люди пришли сюда из Прикаспийской зоны.