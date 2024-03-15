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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Мусороперерабатывающий комплекс в Башкирии построят за 300 млн рублей

Мусороперерабатывающий комплекс в Башкирии построят за 300 млн рублей

15 марта 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
В Башкирии выделили земли под строительство мусороперерабатывающего комплекса компании «Эко». Ради этого не проводились торги. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Площадь участка превысила 152,3 тысячи квадратных метров. Он находится в деревне Кургашево Кигинского района. Земли для «специальной деятельности» адаптируют для строительства завода по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Министерству земельных и имущественных отношений поручили заключить договор аренды. Неизвестно, на какой срок власти дают земли.

Инвестор планирует организовать сортировку, переработку и утилизацию до 80 тысяч тонн отходов в год. На создание комплекса намерены направить 300 млн рублей.

Инвестиции в мусороперерабатывающее производство Башкирии составят 2,6 млрд рублей
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