Мусороперерабатывающий комплекс в Башкирии построят за 300 млн рублей

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Площадь участка превысила 152,3 тысячи квадратных метров. Он находится в деревне Кургашево Кигинского района. Земли для «специальной деятельности» адаптируют для строительства завода по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Министерству земельных и имущественных отношений поручили заключить договор аренды. Неизвестно, на какой срок власти дают земли.
Инвестор планирует организовать сортировку, переработку и утилизацию до 80 тысяч тонн отходов в год. На создание комплекса намерены направить 300 млн рублей.