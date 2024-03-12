«Татышлы-Молоко» из Башкирии продали по минимальной цене

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Согласно данным в системе, 100% акций производящей молочную продукцию, сливки, масла и прочее компании купила уфимская «Даджи-Логистика». Последняя зарегистрирована менее трех лет и принадлежит фермеру из деревни Тульгузбаш Ильфату Акмалетдинову и Джалилу Дихину. Последний возглавил предприятие.
«Татышлы-Молоко» хотели реализовать уже год назад. Тогда цена достигала 21,8 млн рублей. В результате процессы не состоялись. Находящееся в селе Верхние Татышлы предприятие считается убыточным — в 2022 году у компании расходы превысили доходы на 7 млн рублей.
Два года назад на экс-директора Татышлинского маслозавода Рината Мансурова возбудили уголовное дело о хищение средств предприятия. Народный избранник якобы выписывал самому себе премии.