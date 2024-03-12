«Татышлы-Молоко» из Башкирии продали по минимальной цене

«Татышлы-Молоко» хотели реализовать уже год назад. Тогда цена достигала 21,8 млн рублей. В результате процессы не состоялись. Находящееся в селе Верхние Татышлы предприятие считается убыточным — в 2022 году у компании расходы превысили доходы на 7 млн рублей.