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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В завод по производству полимеров в Башкирии вложат 54 млрд рублей

В Башкирии появится химзавод за 54 млрд рублей

26 февраля 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney

В завод по производству полимеров в Башкирии вложат 54 млрд рублей

На минувшей неделе компания «Химинвест» представила проект высокотехнологичного завода по производству искусственных полимеров в Салавате. Гендиректор Сергей Медведев рассказал, что предприятие займется выпуском нитратов целлюлозы из растительного сырья, а также анилина.

Такие продукты еще не производятся в стране. При этом они востребованы в различных отраслях промышленности, например, в полиграфии, медицине и автомобилестроении.

Инновационный проект хотят реализовывать в несколько этапов. На него потратят около 54 млрд рублей. Трудиться на заводе будут 500 специалистов.

Кроме того, на площадке производственного комплекса появятся центр исследований и разработки полимеров, лаборатории и техника для студентов и аспирантов. Проекту дали приоритетный статус.

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#Экономика#Башкортостан#Салават#Завод#Марина Шорина
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