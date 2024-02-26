В Башкирии появится химзавод за 54 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Такие продукты еще не производятся в стране. При этом они востребованы в различных отраслях промышленности, например, в полиграфии, медицине и автомобилестроении.
Инновационный проект хотят реализовывать в несколько этапов. На него потратят около 54 млрд рублей. Трудиться на заводе будут 500 специалистов.
Кроме того, на площадке производственного комплекса появятся центр исследований и разработки полимеров, лаборатории и техника для студентов и аспирантов. Проекту дали приоритетный статус.