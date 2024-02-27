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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Хабиров признался в сложности сдерживания цен на жилье

Хабиров признался в сложности сдерживания цен на жилье

27 февраля 2024, 13:33
Фото: Скриншот трансляции
Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что сейчас сложно удерживать цены на рынке недвижимости. Влияет на это стоимость строительных материалов. Об этом руководитель республики заявил в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Проблему Хабиров назвал макроэкономической. Стабилизировать ситуацию сейчас можно лишь с помощью объемов строительства — глава хочет строить больше недвижимости.

Спикер в ходе прямого эфира заметил, что «уповать все время на льготную ипотеку нельзя». Он поручил правительству заниматься «сдерживанием» цен, пока наблюдается непростая ситуация.

За прошлый год в республике ввели в эксплуатацию 3,3 млн квадратных метров недвижимости. Показатели выросли на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом в 2022-м.

По плану в текущем году объем вырастет на 35 тысяч квадратных метров. Хабиров заявил, что регион к 2030 году должен вводить в эксплуатацию 4 млн «квадратов» — для этого Хабиров потребовал нарабатывать механизм уже сейчас.

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#Экономика#Башкортостан#Строительство#Жилье#Радий Хабиров#Цены#Недвижимость#Правительство#Хабиров Радий Фаритович#Марина Шорина
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