Хабиров признался в сложности сдерживания цен на жилье

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Проблему Хабиров назвал макроэкономической. Стабилизировать ситуацию сейчас можно лишь с помощью объемов строительства — глава хочет строить больше недвижимости.
Спикер в ходе прямого эфира заметил, что «уповать все время на льготную ипотеку нельзя». Он поручил правительству заниматься «сдерживанием» цен, пока наблюдается непростая ситуация.
За прошлый год в республике ввели в эксплуатацию 3,3 млн квадратных метров недвижимости. Показатели выросли на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом в 2022-м.
По плану в текущем году объем вырастет на 35 тысяч квадратных метров. Хабиров заявил, что регион к 2030 году должен вводить в эксплуатацию 4 млн «квадратов» — для этого Хабиров потребовал нарабатывать механизм уже сейчас.