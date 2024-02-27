Хабиров признался в сложности сдерживания цен на жилье

По плану в текущем году объем вырастет на 35 тысяч квадратных метров. Хабиров заявил, что регион к 2030 году должен вводить в эксплуатацию 4 млн «квадратов» — для этого Хабиров потребовал нарабатывать механизм уже сейчас.