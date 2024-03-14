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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Как быть, если машину ударили на парковке?

Как быть, если машину ударили на парковке?

14 марта 2024, 10:20
Фото: 1MI
Часто бывает, что владелец автомобиля обнаруживает следы удара, царапины, после того, как оставил её на парковке. Если виновник уехал с места происшествия, важно соблюдать определённые правила.

Прежде всего следует определить было ли ДТП или это чьи-то хулиганские действия. Если похоже на чей-то злой умысел, например, длинная царапина чем-то острым, следует вызвать участкового. В случае совершения ДТП следует вызывать ГИБДД, пишет pravda.ru.

Очень важно найти очевидцев, для этого лучше самостоятельно написать в соседский чат, если ЧП произошло у дома. Также можно поискать камеры видеонаблюдения и обратиться к их владельцам.

Если виновника найти не удалось, следует обратиться в свою страховую, но это может повлиять на стоимость страхования в будущем.

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