Как быть, если машину ударили на парковке?

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Прежде всего следует определить было ли ДТП или это чьи-то хулиганские действия. Если похоже на чей-то злой умысел, например, длинная царапина чем-то острым, следует вызвать участкового. В случае совершения ДТП следует вызывать ГИБДД, пишет pravda.ru.
Очень важно найти очевидцев, для этого лучше самостоятельно написать в соседский чат, если ЧП произошло у дома. Также можно поискать камеры видеонаблюдения и обратиться к их владельцам.
Если виновника найти не удалось, следует обратиться в свою страховую, но это может повлиять на стоимость страхования в будущем.