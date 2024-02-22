Жительница Башкирии устроила подругу секс-работницей и получила срок

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Стерлитамакский городской суд вынес в отношении местной жительницы 32 лет приговор за похищение человека, грабёж, мошенничество и вовлечение в занятие проституцией. Она получила 7 лет колонии.
Ранее мы писали о том, что злоумышленница продолжила дело своей матери, которая привлекалась к ответственности за организацию занятий проституцией. В качестве объекта обогащения она выбрала подругу, которая ранее обращалась к ней из-за финансовых трудностей.
Суд установил, что летом 2022 года женщина оформила на свою знакомую (на год младше) кредит для покупки автомобиля южнокорейского производства почти на 1,2 млн рублей. Подделав договор купли-продажи, Татьяна (имя изменено — прим. ред.) поставила машину на учёт в ГИБДД. Также она похитила у Ирины (имя изменено — прим. ред.) два телефона (общей ценой до 17 тыс рублей). Однако на этом козни не закончились.
Спустя несколько месяцев Татьяна похитила многострадальную девушку, затем заперла её в частном доме за городом и в разных квартирах Стерлитамака. Она заставляла Ирину заниматься проституцией. Но друг потерпевшей обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.
Решением суда Татьяне предстоит отбыть 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.