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В Башкирии приговорили женщину, заставлявшую подругу заниматься проституцией

Жительница Башкирии устроила подругу секс-работницей и получила срок

22 февраля 2024, 10:21
Фото: 1MI

В Башкирии приговорили женщину, заставлявшую подругу заниматься проституцией

Финансовые трудности заставили тридцатилетнюю девушку обратиться за помощью к знакомой. Та поняла обращение по-своему, заставив взять кредит, отобрав телефоны и заставив её продавать собственное тело.

Стерлитамакский городской суд вынес в отношении местной жительницы 32 лет приговор за похищение человека, грабёж, мошенничество и вовлечение в занятие проституцией. Она получила 7 лет колонии.

Ранее мы писали о том, что злоумышленница продолжила дело своей матери, которая привлекалась к ответственности за организацию занятий проституцией. В качестве объекта обогащения она выбрала подругу, которая ранее обращалась к ней из-за финансовых трудностей.

Жительница Башкирии похитила подругу и принудила ее заниматься проституцией
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Суд установил, что летом 2022 года женщина оформила на свою знакомую (на год младше) кредит для покупки автомобиля южнокорейского производства почти на 1,2 млн рублей. Подделав договор купли-продажи, Татьяна (имя изменено — прим. ред.) поставила машину на учёт в ГИБДД. Также она похитила у Ирины (имя изменено — прим. ред.) два телефона (общей ценой до 17 тыс рублей). Однако на этом козни не закончились.

Спустя несколько месяцев Татьяна похитила многострадальную девушку, затем заперла её в частном доме за городом и в разных квартирах Стерлитамака. Она заставляла Ирину заниматься проституцией. Но друг потерпевшей обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.

Решением суда Татьяне предстоит отбыть 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

#Общество#Стерлитамак#Суд#Приговор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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