Жительница Башкирии устроила подругу секс-работницей и получила срок

Суд установил, что летом 2022 года женщина оформила на свою знакомую (на год младше) кредит для покупки автомобиля южнокорейского производства почти на 1,2 млн рублей. Подделав договор купли-продажи, Татьяна (имя изменено — прим. ред.) поставила машину на учёт в ГИБДД. Также она похитила у Ирины (имя изменено — прим. ред.) два телефона (общей ценой до 17 тыс рублей). Однако на этом козни не закончились.