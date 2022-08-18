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На сайте мэрии Уфы появились ссылки на рекламу интим-услуг

18 августа 04:44
Фото: 1MI
В городской администрации предполагают, что атаки на ресурс предприняты из-за рубежа.

Хакеры в очередной раз взломали официальный сайт уфимской мэрии. На его главной странице в правой колонке, они разместили ссылки на интернет-ресурсы, содержащие информацию с возрастным ограничением 18+. В мэрии Mkset сообщили, что атаки, по-видимому, осуществляются из-за границы.

В правой колонке появились ссылки на сторонние ресурсы
Фото: скриншот

Как сообщалось ранее, в предыдущий раз сайт был взломан в марте, тогда ресурс просто перестал работать. В июне хакерской атаке подверглись сайты ряда республиканских ведомств. Не открывались сайты большинства судов Башкирии, недоступен был интернет-ресурс регионального Госсобрания.

UPD: В пресс-службе мэрии прокомментировали, что ссылки на сторонние ресурсы появились на сайте в результате очередной DOS-атаки. Технические службы уже устранили проблему. В данный момент сайт работает корректно.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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