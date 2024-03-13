Сколько витамина D нужно человеку для здоровья

По словам эксперта, прием витамина D и его дозировки безусловно должны определяться врачом. Передозировка влечет за собой образование тромбов, что крайне негативно сказывается на работе сердца и легких. При избытке витамина D также высока вероятность образования в почках коралловых камней. Об этом пишет Pravda.Ru.