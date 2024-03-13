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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Сколько витамина D нужно человеку для здоровья

Сколько витамина D нужно человеку для здоровья

13 марта 2024, 14:06
Фото: 1MI
Поскольку Россия — северная страна, бытует мнение, что население большую часть времени проводит в помещениях и практически не получает прямого солнечного света, а, следовательно, и витамина D.

При этом специалисты утверждают, что не только нехватка этого витамина, но и его неконтролируемое употребление наносят существенный вред организму человека. Разобраться в этом вопросе помогла руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Зарема Тен.

По словам эксперта, прием витамина D и его дозировки безусловно должны определяться врачом. Передозировка влечет за собой образование тромбов, что крайне негативно сказывается на работе сердца и легких. При избытке витамина D также высока вероятность образования в почках коралловых камней. Об этом пишет Pravda.Ru.

Чтобы получать необходимое количество этого витамина, специалист советует проводить на солнце ежедневно минимум 20 минут. Также необходимо уделить внимание и правильному питанию. Потребление двух яиц в день полностью покроет дефицит витамина D. Кроме того, для нормальной работы организму необходимы полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в жирных сортах рыб (скумбрия, лосось, семга, норвежская сельдь).

#Общество
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