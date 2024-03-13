РЭО и Финуниверситет займутся совместной подготовкой кадров отрасли ТКО

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Буцаев отметил, что прошлогодний договор о сотрудничестве, заключенный на Петербургском международном экономическом форуме, сегодня получает конкретное воплощение через подписание этой дорожной карты. Целью программы станет обучение кадров для сферы ответственного инвестирования, что имеет особую актуальность для создания экономики замкнутого цикла в России. Об этом информирует 56orb.
Ректор Прокофьев подчеркнул, что формирование и развитие экономики замкнутого цикла требует привлечения не только материальных, но и интеллектуальных ресурсов. Университет уже участвовал в разработке такого инструмента для устойчивого развития, как ЭКГ-рейтинг, который опирается на национальные приоритеты и ценности. Прокофьев выразил убежденность, что подписание соглашения с РЭО стимулирует новые совместные инициативы и создание единой научно-образовательной среды.
Предусмотренные мероприятия включают разработку программы обучения в магистратуре по ответственному инвестированию и программы дополнительного профобразования в сфере мировой циркулярной экономики и ответственного инвестирования.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, в свою очередь, выразил намерение рассмотреть возможность организации практической подготовки для студентов университета в РЭО и расширить их участие в Молодежном дне Российского экологического форума.
После экскурсии по вузу глава РЭО провел лекцию и беседу с учащимися, что продемонстрировало практическое воплощение подписанного соглашения и активную вовлеченность студентов в процесс обучения.