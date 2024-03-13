РЭО и Финуниверситет займутся совместной подготовкой кадров отрасли ТКО

Ректор Прокофьев подчеркнул, что формирование и развитие экономики замкнутого цикла требует привлечения не только материальных, но и интеллектуальных ресурсов. Университет уже участвовал в разработке такого инструмента для устойчивого развития, как ЭКГ-рейтинг, который опирается на национальные приоритеты и ценности. Прокофьев выразил убежденность, что подписание соглашения с РЭО стимулирует новые совместные инициативы и создание единой научно-образовательной среды.