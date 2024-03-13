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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Раскрыто устройство жгучих волосков на листьях крапивы

13 марта 2024, 06:26
Жгучие волоски крапивы, известные как трихомы, представляют собой удивительную природную адаптацию, напоминающую медицинские ампулы.

На конце каждой трихомы находится маленький шарик, который, при контакте, отламывается, образуя острые края. Этот шарик состоит из вещества, сходного с материалом, используемым в стеклянных ампулах, и способен проникать сквозь кожу, вводя в неё ядовитые компоненты, пишет pravda.ru.

Среди этих компонентов содержатся муравьиная кислота, гистамин, ацетилхолин и другие вещества, которые в совокупности способны вызвать сильную аллергическую реакцию у человека.

Чаще всего контакт с крапивой приводит к болезненным ощущениям и образованию кожных высыпаний, но это лишь малая часть её защитного механизма. Крапива, в том числе и вид двудомной Urtica dioica, использует свои трихомы для защиты от животных, которые могут съесть её листья в поисках пищи. Эта уникальная адаптация помогает растению выживать в суровой борьбе за выживание в природе.

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