Раскрыто устройство жгучих волосков на листьях крапивы

Чаще всего контакт с крапивой приводит к болезненным ощущениям и образованию кожных высыпаний, но это лишь малая часть её защитного механизма. Крапива, в том числе и вид двудомной Urtica dioica, использует свои трихомы для защиты от животных, которые могут съесть её листья в поисках пищи. Эта уникальная адаптация помогает растению выживать в суровой борьбе за выживание в природе.