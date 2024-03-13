Раскрыто устройство жгучих волосков на листьях крапивы

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
На конце каждой трихомы находится маленький шарик, который, при контакте, отламывается, образуя острые края. Этот шарик состоит из вещества, сходного с материалом, используемым в стеклянных ампулах, и способен проникать сквозь кожу, вводя в неё ядовитые компоненты, пишет pravda.ru.
Среди этих компонентов содержатся муравьиная кислота, гистамин, ацетилхолин и другие вещества, которые в совокупности способны вызвать сильную аллергическую реакцию у человека.
Чаще всего контакт с крапивой приводит к болезненным ощущениям и образованию кожных высыпаний, но это лишь малая часть её защитного механизма. Крапива, в том числе и вид двудомной Urtica dioica, использует свои трихомы для защиты от животных, которые могут съесть её листья в поисках пищи. Эта уникальная адаптация помогает растению выживать в суровой борьбе за выживание в природе.