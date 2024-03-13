Первый фестиваль горных курортов Евразии торжественно открылся на «Роза Хутор»

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Как сообщает kp.ru, деятельность по формированию ЕАГК ведется курортами «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан) с начала лета прошлого года. А ближе к концу 2023 года в данном процессе начал участвовать также и курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Такой альянс служит для создания единой платформы стратегического развития туризма в Евразии и обмена опытом в реализации наиболее успешных практик.
Фестиваль горных курортов Евразии выступает первым из планирующихся ЕАГK событий, где соберутся лучшие представители горнолыжной индустрии евразийских стран. Его проведение совпадает с 10-летним юбилеем с момента проведения сочинской Олимпиады, выпадающим на текущий год.
Гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский заявил, что курорт рад поучаствовать в реализации такой значимой инициативы. Он уверен, что подобное мероприятие, на котором планируются разнообразные уровни взаимодействия между участниками, помогают развиваться как в направлении профессионального, так и личного взаимодействия в целях установления межгосударственных, экономических и культурных связей между государствами — участниками фестиваля.
В программу события включили профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. На старте фестиваля прошла дискуссионная сессия деловой программы, посвященная устойчивому развитию туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ). Участники дискуссии обсуждали проблематику отраслевой политики и регулирования, национальную специфику и общие вызовы, методы планирования и реализации проектов развития в сфере туризма, возможности организации партнерства в природоохранной и туристской сфере, реформирование российского законодательства касательно туристической деятельности на ООПТ. На данный момент особо охраняемые территории в РФ располагаются на 13,5% от общей территории страны, а каждый год на них отдыхают не менее 14 миллионов гостей.
Далее деловая программа стартового дня продолжилась дискуссиями профессионалов отрасли, в том числе представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов.
Торжественная церемония старта профильного мероприятия запланирована на 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. На следующий день состоятся специализированные мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует проведение сессии «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК». В рамках финального дня, 16 марта, команды — участницы Евразийского альянса горных курортов обсудят результаты своей деятельности и будущие стратегические планы.