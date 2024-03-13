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Первый фестиваль горных курортов Евразии торжественно открылся на «Роза Хутор»

Первый фестиваль горных курортов Евразии торжественно открылся на «Роза Хутор»

13 марта 2024, 18:57
Фото: пресс-служба «Роза Хутор»
На курорте «Роза Хутор» начался первый фестиваль горных курортов Евразии. Такое крупное мероприятие привлекло 150 представителей государств Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), таких как Азербайджан, Армения, КНР, Белоруссия, Казахстан и РФ.

Как сообщает kp.ru, деятельность по формированию ЕАГК ведется курортами «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан) с начала лета прошлого года. А ближе к концу 2023 года в данном процессе начал участвовать также и курорт «Шахдаг» (Азербайджан). Такой альянс служит для создания единой платформы стратегического развития туризма в Евразии и обмена опытом в реализации наиболее успешных практик.

Фестиваль горных курортов Евразии выступает первым из планирующихся ЕАГK событий, где соберутся лучшие представители горнолыжной индустрии евразийских стран. Его проведение совпадает с 10-летним юбилеем с момента проведения сочинской Олимпиады, выпадающим на текущий год.

Гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский заявил, что курорт рад поучаствовать в реализации такой значимой инициативы. Он уверен, что подобное мероприятие, на котором планируются разнообразные уровни взаимодействия между участниками, помогают развиваться как в направлении профессионального, так и личного взаимодействия в целях установления межгосударственных, экономических и культурных связей между государствами — участниками фестиваля.

В программу события включили профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. На старте фестиваля прошла дискуссионная сессия деловой программы, посвященная устойчивому развитию туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ). Участники дискуссии обсуждали проблематику отраслевой политики и регулирования, национальную специфику и общие вызовы, методы планирования и реализации проектов развития в сфере туризма, возможности организации партнерства в природоохранной и туристской сфере, реформирование российского законодательства касательно туристической деятельности на ООПТ. На данный момент особо охраняемые территории в РФ располагаются на 13,5% от общей территории страны, а каждый год на них отдыхают не менее 14 миллионов гостей.

Далее деловая программа стартового дня продолжилась дискуссиями профессионалов отрасли, в том числе представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов.

Торжественная церемония старта профильного мероприятия запланирована на 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. На следующий день состоятся специализированные мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует проведение сессии «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК». В рамках финального дня, 16 марта, команды — участницы Евразийского альянса горных курортов обсудят результаты своей деятельности и будущие стратегические планы.

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