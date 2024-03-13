Первый фестиваль горных курортов Евразии торжественно открылся на «Роза Хутор»

В программу события включили профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. На старте фестиваля прошла дискуссионная сессия деловой программы, посвященная устойчивому развитию туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ). Участники дискуссии обсуждали проблематику отраслевой политики и регулирования, национальную специфику и общие вызовы, методы планирования и реализации проектов развития в сфере туризма, возможности организации партнерства в природоохранной и туристской сфере, реформирование российского законодательства касательно туристической деятельности на ООПТ. На данный момент особо охраняемые территории в РФ располагаются на 13,5% от общей территории страны, а каждый год на них отдыхают не менее 14 миллионов гостей.