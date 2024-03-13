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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Новый вид червей был обнаружен в океане у берегов Коста-Рики

Новый вид червей был обнаружен в океане у берегов Коста-Рики

13 марта 2024, 12:53
Фото: 1MI
Американские океанографы нашли червей, которым не нужен солнечный свет. Также они считают, что природный газ является важной частью рациона нового вида.

Сообщается, что открытие было сделано ещё в 2009 году, но тогда не удалось поймать ни одной особи, во время погружения у побережья Коста Рики. Поиск продолжили только в 2018 году, пишет pravda.ru.

Новых червей назвали Pectinereis strickrotti — в честь учёного Брюса Стрикротта, управлявшего подводным аппаратом, использовавшимся во время поисков. Участники экспедиции рассказали, что это уже 48-й новый вид, открытый в этом районе. Учёные заявили, что их открывается столько, что они не успевают давать им имена.

Pectinereis strickrotti обитает на глубине в километр и концентрируются у источников метана. Пока не удалось до конца выяснить, чем питаются эти черви, но можно с предположить, что этот газ играет важную роль. Не исключено, что они могут перерабатывать метан при помощи специальных бактерий.

Эти черви слепы, так как живут там, куда не доходят солнечные лучи. При этом учёные обнаружили уникальные репродуктивные особенности, которые ещё предстоит изучить.

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