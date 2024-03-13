Новый вид червей был обнаружен в океане у берегов Коста-Рики

Pectinereis strickrotti обитает на глубине в километр и концентрируются у источников метана. Пока не удалось до конца выяснить, чем питаются эти черви, но можно с предположить, что этот газ играет важную роль. Не исключено, что они могут перерабатывать метан при помощи специальных бактерий.